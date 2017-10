Harvey Weinstein jedno je od najuglednijih imena u Hollywoodu pa je veliki skandal izbio kad je New York Times raskrinkao njegovu mrežu laži i seksualnih zlostavljanja - dugu čak 30 godina.

Jedan od najutjecajnijih holivudskih producenata, Harvey Weinstein, našao se u velikom skandalu koji je planuo nakon niza glasina i prozivki. Već 30 godina o njemu kolaju razni tračevi i negativne priče. No, opus mu je sjajan. Izvršni je producent velikog broja hvaljenih i nagrađivanih filmova, a među njima su i "Bande New Yorka", "Engleski pacijent", "Dobri Will Hunting", trilogija Gospodar prstenova, "Chicago", "Sin City" te skoro sav opus Quentina Tarantina.

Ashley Judd indirektno ga prozvala prije dvije godine

Upravo zbog ogromnog doprinosa u industriji, Harvey je već desetljećima nedirnut jer zamjeriti se njemu u Hollywoodu nije nimalo pametno. No, zamjerio mu se sada New York Times, izbacivši veliku priču koja otkriva da je Weinstein 30 godina seksualno zlostavljao mlade glumice. Javno su neke od njegovih žrtava pričale o njegovom ponašanju, a progovorila je 2015. godine glumica Ashley Judd. Na početku njene karijere Weinstein ju je pozvao na poslovni sastanak na kojem ju je dočekao u kućnom ogrtaču. Ponudio joj se i da ga gleda dok se tušira. Nije Ashley znala kako da se ponaša, kako da pobjegne, a da ga pritom ipak ne uvijedi. Iako je cijelu priču tada ispričala, Judd ga nije imenovala.

NY Times istraživao ga detaljno - sudske spise, prepiske mailom, svjedočenja djevojaka

Rekla je samo da ju je seksualno uznemiravao jedan od najpoznatijih i najmoćnijih u industriji. Priče o Weinsteinu kolale su godinama među glumicama, do razine da je sve postalo javna tajna. Istražio je zato New York Times priču u periodu od 30 godina, intervjuiravši trenutke i bivše njegove zaposlenike, gledajući sudske spise, email prepiske, korespodenciju unutar Miramaxa i tvrtke Weinstein Company, koje je vodio. Došlo su do saznanja da je njegovo ponašanje u najmanje osam puta završilo izvansudskim nagodama, a među njima su mlade glumice, modeli i asistentice.

"Iako pokušavam popraviti svoje ponašanje, znam da je preda mnom još dug put"

Nakon što se suočio sa optužbama, Weinstein je u četvrtak navečer izjavio kako mu je jasno da je njegovo ponašanje izazvalo mnogo boli zbog koje se ispreno ispričava. "Iako pokušavam popraviti svoje ponašanje, znam da je preda mnom još dug put", rekao je u izjavu koju je poslao New York Timesu. Odlazi, kaže, i na terapije te planira odmor kako bi se pozabavio problemima. Njegova odvjetnica Lisa Bloom tvrdi kako je savjetovala Weinsteina po pitanju tretmana žena u radnom okruženju te kako on još mora učiti nove vještine. Ipak, odbacuje neke od optužbi koje mu se stavljaju na teret, a pogotovo optužbe njegove nekadašnje zaposlenice Lauren O'Connor.

Borac za prava žena, humanitarac, liberal - i zlostavljač

Da stvar bude gora, Weinstein je poznat kao liberal, borac za ženska prava, humanitarac. Na priču New York Timesa reagirao je tužbom, ali poslije i priopćenjem u kojem se opravdava. Unatoč svemu, ostaje otvoreno pitanje kako će sve završiti. Naime, Weinstein donosi novac, donosi nagrade. Pitanje je, s druge strane, hoće li ga njegovi suradnici ignorirati, kako će na optužbe oni reagirati. Ovo je, u svakom slučaju, prvi put da je medij javno imenovao i proveo opsežnu istragu protiv Weinsteina. Neće popustiti ni on sam, a niti njegovi odvjetnici pa je cijela priča vjerojatno zapravo tek na početku.