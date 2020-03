Harry odrađuje posljednje kraljevske dužnosti, a ako je vjerovati njegovu prijatelju, princ sve doživljava veoma emotivno i cijela situacija ostavlja mu gorak okus u ustima.

Princ Harry i Meghan Markle odlaze sa svih kraljevskih dužnosti do kraja ožujka, a jedan od najbližih Harryjevih prijatelja otkrio je kako se princ osjeća u vezi sa svime.

Meghan i Harry trenutačno su u Velikoj Britaniji, a prije nego što sa sinom Archiejem odu u Kanadu 31. ožujka, moraju odraditi svoje posljednje dužnosti kao članovi kraljevske obitelji.

Za Harryja će to biti golema promjena, s obzirom na to da čitav svoj život odrađuje poslove kao punopravni član kraljevske obitelji. "On se oduvijek želio maknuti iz centra pažnje i to trenutačno radi, ali to praktički znači da je morao napustiti svoju obitelj", kaže njegov prijatelj.

Princ je navodno najužem krugu ljudi rekao kako mu je gubitak kraljevske titule mala cijena koju je morao platiti s obzirom na sve što će dobiti nakon što se makne od svih dužnosti.

Harry i njegova supruga za nekoliko će se dana sastati s čitavom obitelji kako bi obilježili dan Commonwealtha, a to će ujedno biti i prvi put da je cijela obitelj na okupu još otkad su Sussexi objavili da se povlače sa svih kraljevskih dužnosti.