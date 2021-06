Hanka Paldum sudarila se autom u ogradu na autoputu A3 dok je vozila prema Zagrebu, a na istoj cesti stradali su i drugi estradnjaci.

Bosanska pjevačica Hanka Paldum (65) prošle nedjelje doživjela je prometnu nesreću na autoputu A3, kraj mjesta Križ u blizini Ivanić-Grada, piše srpski Alo.

Takozvana kraljica sevdaha prošla je neozlijeđena, no automobil je poputno uništen.

"Ne znam što me natjeralo da skrenem u ogradu. Nisam tražila glazbu na radiju niti sam kopala po stvarima na suvozačevu sjedištu, nego sam gledala kamo vozim. Pala mi je koncentracija i odjednom sam vidjela kako mi auto udara u lijevu ogradu, zatim u desnu pa sam se dva puta okrenula", ispričala je Hanka za Alo.rs.

Pjevačica je putovala iz Sarajeva u Zagreb kako bi dogovorila detalje o svojem koncertu u dvorani Vatroslav Lisinski koji će se održati sljedeće godine u travnju. Na autoputu gdje je doživjela nesreću stradali su i neki drugi estradnjaci.

"Hvala Bogu da me čuvao. Ne mogu vjerovati da sam se i ja sudarila na tom ukletom autoputu, gdje su stradali moji kolege, Emir Hadžihafizbegović, Toše Proeski i glumica Dolores Lambaša. Ne znam što je s tim putem, ali to nije normalno. Vidjela sam znak Križa i kad bolje razmislim, to je bio neki znak s neba", zaključila je pjevačica.

Podsjetimo, Toše je na istoj autocesti poginuo 2007. godine, a Lambaša 2013. godine, dok je Hadžihafizbegović 2014. na A3 skrivio prometnu nesreću u kojoj je smrtno stradala majka manekenke Lane Kuduz, Ankica, i glumac je tada osuđen kaznu od godine dana zatvora, uvjetno na četiri godine.