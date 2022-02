Hana Huljić predstavila je pjesmu "Colours" na engleskom jeziku, za koju je snimila spot u susjednoj nam Sloveniji.

Hana Huljić alias Hana Who objavila je svoju petu kantautorsku pjesmu pod nazivom "Colours". Osim Hane, na pjesmi je radio i Ivan Pešut u ulozi aranžera. Ova samozatajna i talentirana skladateljica osjeća očitu potrebu prema stvaranju na engleskom jeziku, kako je već i dokazala u prijašnjim pjesmama s obzirom na to da je to kolosijek na kojem ima priliku otvoriti jedan drugi izvor svojeg nadahnuća.

Pisanje pop-pjesama poput pjesme "Colours" odmor joj je za dušu, a voli u njih unijeti pomalo drukčiji zvuk i melodije.

"Engleske verzije svojih pjesama objavljujem pod umjetničkim imenom Hana Who. Uživam raditi na tim svojim pjesmama i pišem ih bez pritiska, iako bi mi bilo drago kada bi se neki strani producent zapitao 'Who is Hana Who?'", u šali je rekla glazbenica.

Videospot je također već snimljen, i to u slovenskom Dvorcu Zemono, koji je uvelike utjecao na samu atmosferu videouratka, a za njega je zaslužan Pilot studio. Već prilikom rada na pjesmi Hana je imala ideju o njegovoj atmosferi, a često i sama izrađuje rekvizite.

"Za ovaj spot znala sam da ne želim konkretnu radnju nego lijepe kadrove, ovaj put pomalo mračne, Tim Burtonovske. Znala sam i kakav kostim želim, u prozračnom gotik stilu. Tu ideju je studio Arileo, s kojim surađujem već petnaest godina, uspio realizirati", izjavila je Hana.

Hana uistinu djeluje na više strana s obzirom na to da je prethodne godine bila ponajviše zaokupljena projektom "Misa Mediterana", iznimnim projektom Tončija Huljića, unutar kojeg je doprinijela ponajprije skladateljskim umijećem, ali i onim vezanim za vokalnu izvedbu. Naime, skladala je, orkestrirala i otpjevala kao solo sopran samostalnu dužu skladbu, koja se izvodi u sklopu koncerta uz misu, pod nazivom "Dies Irae".

"S obzirom na to da sam diplomirala kompoziciju na Glazbenoj Akademiji, puno vremena provodim na orkestriranju skladbi, a najviše me ispunjava pisati svoje, poput 'Dies Irae' za orkestar i zbor. Sretna sam što je projekt pop-mise Mediterana pobudio veliki interes kod nas i u inozemstvu, stoga nas, nakon što popuste mjere, očekuje promotivna turneja, čiji je početak zakazan koncertom u Lisinskom 20. travnja", pojasnila je Hana svoju angažiranost pored kantautorskog djelovanja.

Sa svjetski priznatim pijanistom Maksimom Mrvicom proputovala je Kinu, gostujući na četiri turneje kao solo vokal, dok je nakon tri dječje predstave Mire Gavrana za koje je pisala glazbu i tekstove s majkom Vjekoslavom počela raditi na novom projektu za djecu, na kojem će uglazbiti njezine priče i bajke. Svojevremeno je na komičnom mjuziklu "Žuta minuta" također pisala glazbu uz brata Ivana i tatu Tončija.

Možda je najbolje svoju sposobnost djelovanja unutar više glazbeno-scenskih formi opisala upravo Hana, dodajući još jedan glazbeni milje u kojem se želi okušati: "Privlači me svijet filmske glazbe i, pored svojih kantautorskih pjesama, to je put kojim želim ići."

Kao i u pjesmi "Colours", na kojoj joj je ideja bila umrljati se šarenim temperama koje nose tračak nade, čini se da će na poslovnom i privatnom planu ovo biti uspješna godina za svestranu glazbenicu.

