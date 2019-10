Hana Huljić na društvenim je mrežama objavila zavodljivu fotografiju.

Iako je ljeto iza nas, naša domaća glazbenica Hana Huljić još uvijek uživa u njegovim kasnim čarima, a na Instagramu je objavila zavodljivu fotografiju s plaže, u izdanju u kakvom je nismo navikli često viđati.

Naime, na fotografiji ona sjedi u morskom plićaku, a u prvom planu nalazi se dekolte koji je istaknula u svilenoj haljini.

"Cijeli život pjevam i skladam. Glazbu sam i studirala i time ću se uvijek baviti, pa se ne želim skrivati i pisati pjesme koje slažem u ladicu. Dosad sam uglavnom pjevala u stranim zemljama, gdje mogu opušteno uživati u tome jer me nitko ne zna, ali čemu to? Upitala sam se zašto pored svojih, ne bih možda pjevala i pjesme svojih roditelja ako to želim, pa njih pjevam i u Kini na koncertima Maksima Mrvice", otkrila je u ožujku za IN magazin.

Tada je predstavila i svoju prvu pjesmu "Alisa", za koju je napisala tekst na engleskom te glazbu, a hrvatsku verziju teksta potpisuje mama Huljić.