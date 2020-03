Hana Hadžiavdagić oglasila se na društvenim mrežama na temu koronavirusa i samoizolacije i prisjetila se jednih od najgorih perioda u njezinom životu.

Popularnu influencericu i blogericu Hanu Hadžiavdagić naljutili su ljudi koji se žale putem društvenih mreža što moraju biti u samoizolaciji zbog pandemije koronavirusa jer im to teško pada, pa je s njima odlučila podijeliti svoje iskustvo izolacije koje je proživjela iz ratnih vremena

Naime, Hana je u rodnom Sarajevu proživjela opsadu svoga grada koja je trajala 1425 dana.

"Hoćete da čujete što je izolacija svi vi kojima je strašno teško? Opsada Sarajeva bila je jedna od najdužih opsada u povijesti modernog ratovanja i najduža opsada jednog glavnog grada. Trajala je 44 mjeseca, od 5. travnja 1992. do 29. veljače 1996. godine, a u prosjeku je 329 projektila ispaljivano na grad dnevno. Sveukupno je ispaljeno oko 50 tisuća tona topničkih projektila", podijelila je Hana u svojim pričama na Instagramu.

"Ja sam imala 7 godina kada je opsada ili vam ga izolacija krenula... Nisam imala djetinjstvo i to mi se nikada neće moći nadoknaditi. Tijekom opsade, grad je bio gotovo potpuno odsječen od ostatka države 1425 dana te je nastala nestašica hrane, struje, plina, lijekova i vode. Sarajlije su znale ići do rijeke Miljacke radi napajanja ili prvog vodovoda gdje su često bili izloženi vatri iz snajpera ili su ta mjesta granatirana. Nije li vam dosta ili hoćete i fotke da upotpunimo gradivo? Jaooo, djeca vam idu u online školu. Jaooo, Hana i ostala djeca iz tadašnjeg Sarajeva išla su u školu u podrum, do škole su ih gađali snajperom, a ponekad je i cijeli razred masakriran granatom. Saberite se, ne jadikujte, nije vam ništa. Živi ste, zdravi, najedeni, napijeni i ugrijani. Hrlite na boga i stvarno ste za kolektivnu šamarčinu", dodala je.

Hana je svoje prisjećanje završila ipak optimizmom i svima poručila da ćemo uskoro ovo samo prepričavati sa smiješkom.

"I baš zato što vam nije ništa osim izolacije, hoću da znate da 1.5.2020. svi ćemo biti na moru, pijuckati koktele, prepričavati ovo... Ne znam kako da nazovem i smijati se videima iz karantene", zaključila je Hana na kraju.