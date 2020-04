Hana Hadžiavdagić na svom je profilu na Facebooku otkrila što misli o popuštanju mjere uslijed pandemije koronavirusa.

Influencerica i voditeljica Hana Hadžiavdagić otkrila je svoje mišljenje o trenutačnoj situaciji s pandemijom koronavirusa, uputama ponašanja uslijed nje te o popuštanju mjera, koje je jedva dočekala.

"Koliko samo naš narod voli da jede govedinu (da, baš tako jer kulturno ako napišem, nećete shvatiti). Prvo ste kukumakali svi redom što ste zatvoreni, sad toliko kukumačete što se mjere popuštaju jer, zaboga, svi ćemo se zaraziti. Vi hoćete, ja neću! Toliko su vam TV i portali isprali mozgove u samo mjesec dana da se stvarno pitam jesmo li mi normalni u tolikoj manjini?! Ovo je prestrašno koliko ste negativni! Evo, ja vam svima želim da sjedite u kućama još tri mjeseca, da ne radite ništa, da ne idete na ljetovanje i da nas koji želimo naš život natrag pustite da živimo. Hvala", napisala je Hana na Facebooku.

Koliko samo naš narod voli da jede govedinu( da baš tako jer kulturno ako napišem nećete shvatiti)...Prvo ste kukumakali... Objavljuje Hana Hadžiavdagić Tabaković u Nedjelja, 26. travnja 2020.

Većina njezinih prijatelja složila se s njom, no bilo je i onih koji su joj napisali da je požurila s planiranjem odlaska na more pa im je poručila da živi u zemlji koja ima more, a uz to si može platiti i kuću s bazenom.