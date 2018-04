Nesreća se dogodila u petak u popodnevnim satima, a Hana Hadžiavdagić prošla je bez težih ozljeda. Poslije nesreće tješio ju je suprug

Poslije prometne nesreće koju je u petak doživjela u centru Zagreba, Hana Hadžiavdagić javila se svojim pratiteljima na društvenim mrežama kako bi ih obavijestila da je s njom sve u redu.

''Ljudi, hvala vam na stotinama poruka, divni ste i divno je znati da me toliko volite. Sve je ok, Hanči i ja smo ok. Jedino što nije ok je djevojka koja je slikala sve dok sam ja još bila u autu... Deset sekundi nakon nesreće. Inače priđeš da pomogneš, da pitaš kako je taj netko, a ne da slikaš. To smo mi, ljudi'', napisala je na Instagramu.

Nesreća se dogodila u petak u popodnevnim satima kod Branimirove tržnice, a tješio ju je suprug. Hana je prošla bez težih ozljeda, ali je za svaki slučaj posjetila liječnika.