Hana Hadžiavdagić Tabaković obnovila je zavjete s mužem Tarikom Tabakovićem povodom 10. godišnjice braka, a za mjesto svadbenog slavlja odabrala je restoran u Zagrebu.

Hana Hadžiavdagić Tabaković uoči 10. godišnjice braka udala se drugi put za svog muža Tarika Tabakovića, a detalje vjenčanja odala je na Instagramu.

"#OpetNajljepša nakon deset godina braka rekla je #DA po drugi put istom muškarcu", istaknula je televizijska voditeljica i influencerica.

"Kada me pitaju čime me osvojio… na ovim fotkama krije se odgovor na to vječno pitanje", dodala je objavivši slike s mužem Tarikom.

Hana je zablistala u zanimljivoj kratkoj vjenčanici, za koju je otkrila da je šivana po mjeri, no da nijedna proba nije napravljena, ali joj odgovara savršeno. Svi uzvanici na vjenčanju bili su u bijelom jer je voditeljica to tako zamislila.

"Ne treba mi bijela haljina da se istaknem i budem posebna jer sam svakako sebi opet najljepša. Živjela bijela vjenčanja, drukčija vjenčanja i vjenčanja koja postavljaju trendove. Ovo moje sigurno je jedno od takvih", napisala je Hadžiavdagić.

"Naših #10 godina, naše #OpetNajljepša i #MužPuž vjenčanje koje nikada nismo imali, naša obnova zavjeta ispred najbližih prijatelja koji su obilježili naše zajedničke godine jer oni su više od prijatelja… oni su naša obitelj i sreća", istaknula je uz video s mužem.

Par je imao svadbeno slavlje u restoranu u Zagrebu, a organizirali su i vatrometni spektakl od 10 minuta u čast godinama koje su proveli zajedno.

Hana je na Instagram storyju objavila i video na kojem je zaplesala i pokazala veliku čašu s riječima "opet najljepša", koje su njezin zaštitni znak. Na vjenčanju su im pjevale Slađana Mandić i Rialda.