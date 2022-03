Halsey u kombinezonu s trakicama na grudima stigla na dodjelu iHeartRadio Awards gdje nikako nije mogla proći nezapaženo.

Američka pjevačica Halsey iznenadila je sve poprilično odvažnom kombinacijom u kojoj se pojavili na dodjeli nagrada iHeartRadio u Los Angelesu.

27-godišnja Halsey odlučila se za neobičan kombinezon u kojem je pokazala više nego što je sakrila, bujne grudi prekrile su joj tek blještave trakice, a pred fotografima je odvažno pozirala i pritom nije skidala osmijeh s lica.

Fotografije s dodjele je objavila i na svom profilu na Instagramu gdje ju prati 27,8 milijuna ljudi pa dobila brojne pohvale obožavatelja.

"Ovo je predobro", "Vrištim", "Ti si ikona", "Oborila si me s nogu", "Jako si seksi", "Ti nisi žena, ti si božica", "Kakva kraljica", napisali su joj u komentarima.

Halsey je svjetsku slavu stekla zahvaljujući hitovima kao što su pjesme "Closer", "Without Me" i "Bad at Love". Dvaput je bila nominirana za nagradu Grammy, na policama ima nekoliko zlatnih kipića, uključujući i nagradu Billboard te MTV Video nagradu, a časopis Time svrstao ju je prije dvije godine na popis sto najutjecajnijih ljudi na svijetu.

