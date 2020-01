Glazbeni par Halsey i G-Eazy samo su prema van bili savršeni, dok su ih iznutra razdirale svađe, prekidi i navodni njegovi "demoni".

25-godišnja američka pjevačica Halsey posvetila je novu pjesmu bivšem dečku, reperu G-Eazyju.

Njezin novi glazbeni uradak zove se "You Should Be So Sad", a izazvao je milijunski interes i zbog činjenice da je pjevačica u spotu potpuna gola na bijelom konju. I ostatak spota vrvi seksi scenama u kojima je mlada i talentirana ljepotica pokazala sve svoje tjelesne atribute.

A onda u središte pozornosti dolaze riječi koje je očito posvetila bivšem dečku kojemu je posvetila i veliki hit iz 2018. godine "Without Me" u kojem je opjevala kako je njihova veza samo prema van izgledala savršeno.

Naime, ljepotica je u obje pjesme jasno istaknula kako je dotični imao problema s depresijama i ovisnošću te kako ga je pokušala "popraviti", no u svemu tome uništila je samu sebe, što joj je slomilo srce. Ipak, on bi trebao biti tužan što je sve to izgubio, a jasno mu je poručila i kako novcem, skupocjenim automobilima te drugim djevojkama neće popuniti rupe u sebi.

Podsjetimo, par se počeo viđati sredinom 2017. godine kada je izašao i njihov veliki hit "Him & I", a otad par se nije suzdržavao od izmjenjivanja nježnosti u javnosti, na koncertima ili crvenim tepisima. Također, njihove su društvene mreže gorile od zajedničkih fotografija, a njihovi obožavatelji bili su uvjereni kako će ta ljubav potrajati.

Ipak, u lipnju 2018. godine zadnji su put zajedno prošetali crvenim tepihom na dodjeli MTV nagrada, jer je početkom srpnja pjevačica sama potvrdila prekid na Twitteru. O razlozima se nagađalo sve dok u listopadu 2018. godine nije izašla pjesma "Without Me" te spot koji je dao vrlo jasni uvid u to kako je izgledala njihova veza kada su se svjetla kamera ugasila.

Bilo je i jasno kako je pjevačica iz te veze izašla duboko povrijeđena, a nova pjesma samo je potvrdila takve navode.

Ipak, da nije sve tako crno, potvrđuje činjenica da se mlada glazbenica posljednjih mjeseci ne odvaja od holivudskog glumca Evana Petersa, poznatijeg i kao bivšeg zaručnika glumice Emme Roberts s kojom je imao dugogodišnju burnu vezu koju je obilježio i fizički sukob u jednom hotelu, zbog čega su završili na policiji.

Reper G-Eazy je nakon Halsey pak sreću pronašao s mlađahnim modelom Yasminom Wijnaldum s kojom je posljednji put viđen u rujnu 2019. godine.