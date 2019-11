Halsey i Evan Peters od listopada ne skrivaju svoju vezu, a oboje su prethodno imali vrlo turbulente odnose: on s Emmom Roberts, a ona s reperom G-Eazyjem.

U listopadu ove godine pjevačica Halsey i glumac Evan Peters potvrdili su svoju vezu.

Tada su se pojavili zajedno na crvenom tepihu, a službenija potvrda veze od toga među slavnima ne postoji. Par se upoznao nekoliko tjedana prije, a kako se šuška, osebujna pjevačica dugo je bila velika njegova obožavateljica.

Par je upoznao zajednički prijatelj, no prvo su se dopisivali putem društvenih mreža. Prethodno, pjevačici je bio u turbulentnoj vezi s reperom G-Eazyjem te glazbenikom Yungbludom, a ni Evan nije imao mirnu vezu s glumicom Emmom Roberts, nećakinjom slavne Julije Roberts.

Podsjetimo, glumački par počeo se viđati 2012. godine nakon upoznavanja na setu, no u ljeto 2013. godine par su gosti jednog hotela prijavili policiji zbog narušavanja reda i mira. Naime, nakon burne svađe, par se i fizički sukobio, a uhićena je samo glumica koja je dečku tada navodno razbila nos.

On nije uhićen, jer Emma nije imala ozljeda po tijelu, no i ona je brzo puštena nakon što je njezin partner povukao prijavu.

U zajedničkoj izjavi mladi par je otkrio kako je došlo do velikog nesporazuma tada te kako se takve stvari neće ponoviti. U ožujku 2014. godine par se zaručio, no ponovno je prekinuo po tko zna koji put.

Roberts je danas u sretnoj vezi s kolegom Garrettom Hedlundom, a navodno je i njezin bivši dečko poprilično zaljubljen u pjevačicu kojoj je bivši dečko G-Eazy slomio srce.

Pjevačica je njihovu turbulentnu vezu i prekid opjevala u pjesmi "Without Me" gdje je jasno dala do znanja da su njegovi demoni vezani uz ovisnost i depresiju bili glavni krivci raspada te velike ljubavi. Istina ili ne, to znaju samo njih dvoje, a nadamo se kako će joj ova nova veza biti mirnija.