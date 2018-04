Jedna od najljepših holivudskih glumica, Halle Berry, svojim je fanovima na Instagramu podijelila nekoliko savjeta o vježbanju i treninzima

Halle Berry na Instagramu je objavila fotografiju u seksi donjem rublju uz koju je sa svojih 2,6 milijuna pratitelja ususret ljetu podijelila i svoj režim vježbanja.

''Imati isklesano tijelo za mene je puno više od toga da samo izgledam dobro u kupaćem kostimu. Za mene to znači da se želim dobro osjećati u svom tijelu. Nije bitno kakav oblik tijela imate, bitan je onaj osjećaj kad odjenete bikini i osjećate se samopouzdano. To je te pobjeda! Moje samopouzdanje došlo je kao rezultat toga da sam svoje zdravlje stavila na prvo mjesto. Ako ste tek počeli vježbati ili vježbate, a još niste postigli željeni cilj, samo je bitno da ne odustanete'', poručila je Halle i pozvala sve one koji se žele pohvaliti svojim uspješnim rezultatima da pošalju svoje fotogarfije i sudjeluju u natječaju.

Tra 20, 2018 u 10:41 PDT

Kako je napisala, pobjednik će dobiti putovanje u Los Angeles i priliku da vježba s njom i njezinim trenerom Peterom Leejem Thomasom.

Halle je majka 10-godišnje kćeri Nahle koju ima s kanadskim modelom Gabrielom Aubryjem, a sina Macea dobila je s bivšim suprugom Olivierom Martinezom, francuskim glumcem od kojeg se rastala 2016. poslije tri godine braka.