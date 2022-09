Justin Bieber iznenadio je svoju suprugu Hailey Bieber velikim buketom crvenih ruža, golupčići su nedavno proslavili četvrtu godišnjicu braka.

Justin Bieber iznenadio je svoju suprugu Hailey Bieber velikim buketom crvenih ruža, a paparazzi su je uhvatili u šetnji ulicama New Yorka.

Svoje duge noge pokazala je u crnoj minici, a ogrnula se velikim sivim sakoom te obula crne gležnjače.

Prije nekoliko dana, ovaj omiljeni holivudski par proslavio je četvrtu godišnjicu braka, a na svojim Instagram profilima jedno drugome su čestitali ovu godišnjicu.

''4 godine u braku s tobom. Najljepši čovjek kojeg sam ikad upoznala... Ljubav mog života. Hvala Bogu na tebi'', napisala je Hailey uz niz njihovih zajedničkih fotografija.

Hailey je u jednom intervjuu za magazin Elle izjavila kako se udala vrlo mlada te priznala da joj je na početku njihove ljubavne priče bilo zaista teško.

"Na početku našeg braka samo sam se htjela sakriti od svega. Nisam htjela da mi se ljudi petljaju u život, a to se događalo na svakodnevnoj razini. Imala sam osjećaj da svi prate svaki moj pokret", rekla je iskrena Hailey u intervjuu.

Istaknula je kako je često željela jednostavno nestati.

"Ljudi su me maltretirali, no mnogi su mi savjetovali da ne brišem komentare na društvenim mrežama jer ću si smanjiti popularnost. Nije me bilo briga ni za kakvu popularnost, samo sam htjela mir", kaže manekenka.

Objasnila je i da su se tako mladi odlučili za brak, no to im u tom trenutku iz nekoliko razloga nije bilo niti malo čudno.

"Znam da će možda ovo zvučati blesavo. Ali za svoje godine smo Justin i ja dosta toga proživjeli i znali smo da je brak ono što želimo", rekla je. Istaknula je i kako je odlazila na terapiju zbog maltretiranja koje je proživljavala na društvenim mrežama i od strane medija.

"Udala sam se za osobu koja je proživjela puno gore stvari od mene i to kada je bio puno mlađi", kaže Hailey te ističe da su jedno drugome uvijek podrška u svemu.

Situaciju joj je dodatno otežala i reakcija obožavatelja Justina Biebera zbog njegove bivše ljubavi Selene Gomez. Naime, Selena i Justin davno su bili u ljubavnoj vezi, a čim su prekinuli Bieber je ušao u vezu s Hailey iako je i sam priznao da još nije prebolio Selenu.

Hailey je zbog toga često bila depresivna, a često je bila meta govora mržnje od strane Seleninih obožavatelja, a priznala je da je razmišljala i o tome da prekine vezu s Justinom jer više nije mogla izdržati pritisak javnosti.

Njihove najnovije paparazzo fotografije pokazuju kako su stvari među njima danas i više nego idealne te da su zbog zaljubljenosti u sedmom nebu.

