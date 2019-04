Gwyneth Paltrow smijala se i družila s novom djevojkom svoga bivšeg muža Chrisa Martina, Dakotom Johnson.

Lijepa oskarovka Gwyneth Paltrow (42) očito nema baš nikakvih problema s time da je njen bivši suprug, pjevač grupe Coldplay Chris Martin krenuo dalje - i pronašao novu djevojku, Dakotu Johnson (29).

Naime, na tulumu slavnog pisca Dereka Blasberga, dvije su glumice uhvaćene kako se grle, piju i hihoću se za istim stolom. Dvije vesele fotografije koje je Derek objavio na svom instagramu podigle su prašinu jer se rijetko viđa da bivša supruga tako lako prihvati novu odabranicu svog bivšeg supruga. Gwyneth i Dakota ipak dokazuju da je i naizgled nemoguće -- moguće.

Dakota Johnson romantično je povezana s Chrisom Martinom od 2017., kada su se prvi puta počeli zajednički pojavljivati u javnosti. Dakota je zvijezda trilogije "50 nijansi sive" dok je Gwyneth oskarovka s mnogim ulogama iza sebe, a najprestižniju filmsku nagradu je dobila za "Zaljubljenog Shakespearea."

Gwyneth je nedavno po prvi puta progovorila o linču koji je proživjela kada su on i njen tadašnji suprug objavila da se rastaju. Učinili su to sporazumno, rekavši da se "svjesno rasparuju." No njihovi fanovi nisu tako dobro primili vijest, pa je lijepa glumica rekla kako se osjećala kao "da se cjeli svijet okrenuo protiv njih samo zato što su htjeli ostati u dobrim odnosima."

"Bilo je brutalno. Osjećala sam se kao da mi je oguljena koža", rekla je Gwyneth.

O svom odnosu s bivšim mužem, glumica je rekla i kako smatra da je njima bilo suđeno biti zajedno i imati djecu, no da mnogo bolje funkcioniraju kao prijatelji nego kao supružnici.