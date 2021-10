Grupa Måneskin je na konferenciji za medije predstavila novi singl, a ekipa portala DNEVNIK.hr saznala je brojne detalje o njihovoj karijeri, kao i činjenicu koji je najluđi trenutak susreta s nekim obožavateljem, što je ispričao fatalni pjevač Damiano David.

Pobjednici ovogodišnjeg Eurosonga, grupa Måneskin, otkako je sišla sa pozornice u Rotterdamu ne prestaje iznenađivati publiku, a svakim novim singlom i objavom na društvenim mrežama naprave pravu pomutnju među milijunima obožavatelja. Na konferenciji za medije održanoj u Berlinu premijerno su predstavili novu pjesmu "Mamma Mia" koja neodoljivo podsjeća na njihove dosadašnje singlove, a osim što su otkrili novi zvuk, ispričali su neke detalje iz svoje karijere. Na konferenciji za medije bila je prisutna i ekipa portala DNEVNIK.hr.

"Jako smo uzbuđeni što će svi čuti našu novu pjesmu, ali i što sviramo u Berlinu večeras. Jedva čekamo sve", rekla je na početku konferencije basistica benda, Victoria De Angelis. Pjevač Damiano David istaknuo je i kako je singl nastao. "Napisali smo pjesmu odmah nakon nastupa na Eurosongu jer smo bili puni inspiracije. Trebalo nam je tek nekoliko sati da sve snimimo, a inače nam zna trebati i po nekoliko mjeseci da iz naše radionice izađe nova pjesma", rekao je. De Angelis je komentirala i u kakvom smjeru bend planira ići ubuduće. "Radimo ono što sami volimo. Svjesni smo da ne možemo uvijek svima udovoljiti, no sretni smo što imamo toliko obožavatelja s kojima možemo podijeliti svoju glazbu", ispričala je. Bend ističe da je njihova nova pjesma zapravo ironija talijanskih stereotipa. "Svi naše ponašanje opravdavaju time da smo Talijani. Stoga smo se odlučili malo pozabaviti i time", istaknula je basistica.

Bend zajedno piše sve pjesme, a kažu kako ne dolazi u obzir da bi snimili pjesmu koju samu nisu smislili. "Ja sam diva i ne bih dopustio da mi drugi pišu pjesme", kroz smijeh je rekao Damiano David.

Victoria De Angelis je ponosna na to što im se javljaju ljudi sa svih krajeva svijeta te im govore koliko su im pomogli u tome da osnuju vlastiti bend, ali i da se izraze kroz stil odijevanja. Imaju i jasno mišljenje sami o sebi, a s cijelim svijetom ga je podijelio Damiano. "Lijepi smo i dobri u tome što radimo, Talijani smo i autentični smo. Imamo dobar balans između prirodnog izdanja i onoga na pozornici. Cijelo vrijeme pokušavamo biti najbolja verzija sebe. Jer budala kada se proslavi je slavna budala, a dobar čovjek kada se proslavi je slavni dobar čovjek", zaključio je. Smatraju da sve što rade, rade tako jer sami u sve vjeruju. "Kada siđemo s pozornice prestanemo biti rock zvijezde i postanemo obični, normalni ljudi koji vode obične živote", naglasio je David.

O Damianu Davidu se najviše piše posljednjih mjeseci, a njegov svaki korak prati i horda fotografa. Otkrio je koji mu je najluđi trenutak susreta s nekim obožavateljem. "Kada smo bili u Švedskoj dočekalo nas je 20 ljudi koji su se s nama htjeli družiti. Prišli su mi djevojka i dečko, mislim da su bili par, imali su uz sebe kovčeg i kada su ga otvorili sam se zaista iznenadio. U kovčegu je bio pribor za tetoviranje i djevojka me zamolila da joj istetoviram nešto. Odbio sam te sam je upozorio da bi mogla dobiti infekciju pa je na kraju ipak odustala. S druge strane, istu večer sam otišao u tatoo studio te sam napravio još jednu tetovažu na svom tijelu, to me inspiriralo", kazao je.

Måneskin su prije nekoliko dana najavili europsku turneju za sljedeću godinu, a čitavu turneju su prodali u samo dva sata. Kažu kako jednostavno ne vjeruju što im se događa te su svime oduševljeni. Fanovima su najavili nove pjesme koje su trenutačno u pripremi, a sa snimanjem ne namjeravaju stati.

Osvrnuli su se kratko i na golišave fotke koje redovito objavljuju na društvenim mrežama. "Nama nikada ne treba poseban razlog da se skinemo do kraja", zaključila je na kraju konferencije za medije Victoria De Angelis, basistica koja je inače na nedavnom koncertu u Parizu nastupila u toplesu.