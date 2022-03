Grupa Hurricane nastupila je na izboru prve večeri izbora za srpskog predstavnika na Izboru za pjesmu Eurovizije.

Prošlogodišnje predstavnice Srbije na Eurosongu i članice grupe Hurricane zapalile su atmsferu prve večeri izbora za srpskog predstavnika na Izboru za pjesmu Eurovizije.

Ivana Nikolić, Ksenija Knežević i Sanja Vučić zablistale su u seksepilnim kreacijama sličnima u kakvima smo ih gledali i na Eurosongu, a u kojima su istaknule sve svoje atribute.

Djevojke su tako još jednom potvrdile da je među njima sve u redu, i to nakon što su prije nekoliko mjeseci krenula šuškanja o raspadu. Naime, nakon što je sa svojeg Instagrama obrisala sve fotografije s kolegicama iz grupe Ksenija je odlučila ukloniti i preostale objave s društvene mreže, a sve to je potaknulo glasine o raspadu uraganki. No šuškanja o navodnom sukobu među djevojkama brzo su demantirana.

"Sve je u redu, naravno. Fotografije je obrisala iz nekog svog privatnog razloga, a uz sve što je vezano uz njezin privatni život ne dajemo izjave", poručio je PR tim pjevačice za portal IDJTV.

O svemu se oglasio i Ksenijin otac.

Na izboru u Beogradu je nastupilo ukupno 18 natjecatelja, a samo devet ih je ušlo u finale srpske borbe za Euroviziju 2022. godine. Jedna od favorita bila je pjevačica Zorja što je i opravdala ulaskom u finale, a uz nju dalje su prošli i Aca Lukas, Biber, Lift, Konstrakta, Ivona, Marija Mikić, Ana Stanić i Angelina.

