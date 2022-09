Ellen DeGeneres optužilo je već nekoliko osoba da poznata voditeljica baš i nije osoba kakvom se čini, a sve je sada ponovno potvrdio i glazbenik Greyson Chance.

Poznatu i mnogima omiljenu televizijsku voditeljicu Ellen DeGeneres već neko vrijeme prate optužbe kako je manipulativna i loša osoba prema ljudima koji su s njom radili na njenom reality showu.

Sve je sada ponovno potvrdio i američki glazbenik i kantautor Greyson Chance koji je Ellen upoznao još 2010. godine.

Ellen je Chancea vidjela na viralnom videu u kojem je pjevao hit Lady Gage ''Paparazzi'', a potom ga je odlučila dovesti u emisiju i njemu i njegovoj majci obećala milijune na računu. Chance je tada imao 12 godina, a njegova majka na nastup u emisiji Ellen je pristala.

DeGeneres je nakon nastupa obećala kako će na Chancea paziti i biti tu za njega te mu pomoći izgraditi karijeru, što je i uspjela.

Međutim, njegova karijera i uspon trajao je samo dvije godine, a kada je 2012. prodaja karata pala i njegov album nije bio nimalo popularan, Ellen je za Chancea počela gubiti volju.

Nakon prve emisije Greyson je od Ellen dobio 10 tisuća dolara i novi klavir, a povezala ga je i s brojnim diskografskim kućama i menadžerima koji su radili s Lady Gagom i Madonnom. Ali, sve to zauzvrat je tražila kontrolu nad njegovim životom.

''Cijeli moj tjedan, cijeli moj mjesec, cijela moja godina mogla bi se promijeniti s jednom njenom SMS porukom. To je bilo užasno'', rekao je.

Ellen je često postavljala zahtjeve u vezi s njegovom karijerom i ako ona nije bila zadovoljna, Chance se morao tome posvetiti dok se njen stav nije promijenio. Jednom ga je natjerala da ponovno snimi nastup za TV jer nije bila zadovoljna onim što su on i njegov tim učinili.

Još jednu situaciju koju je Chance istakuo bila je kad mu je Ellen omogućila da prije svih pogleda novi film Justina Biebera ''Never Say Never''. Voditeljica je za Greysona nabavila film, a u tom trenutku Chance je bio na turneji. S obzirom da je bio umoran od nastupa, rekao je kako će film pogledati kad odmori, a Ellen je to duboko uvrijedilo.

Potom je zvala njegovu majku pitajući je kakva je to majka, a Chanceu je tada bilo očito da nimalo ne mari za njega kao osobu.

''Znaš li ti koliko si me povrijedio. Razočaranje nije ni približan opis onome kako se osjećam'', rekla mu je tada.

Ellen je Greysonu kontrolila što će obući, a branila mu je i da nosi kožnu jaknu jer se na početku njegove karijere predstavljala kao veganka. Ništa bolja nije bila ni prema njegovim suradnicima na koje bi često galamila, a kad je 2012. Chance pao s vrha ljestvica, Ellen je od njega odustala.

Svoja gostovanja u njenoj emisiji opisao je kao grozno iskustvo, a rekao je i da je uvijek navukao lažni osmijeh kako ljudi ne bi shvatili da je prema njemu loša osoba.

Od 2012. do 2017. nisu više razgovarali, a te je godine Greyson odlučio priznati da je homoseksualac. Ellen se tada izjasnila kako je vrlo ponosna na njega te da je ona imala utjecaj na njegovu odluku da bude iskren prema javnosti.

''Ona nije imala apsolutne veze s time'', rekao je Chance.

''Ništa joj ne dugujem. Sam sam se borio. Ona je samo bila grozna manipulativna osoba'', dodao je.

