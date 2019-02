U noći s nedjelje na ponedjeljak u Los Angelesu je održana dodjela nagrada Grammy, jedne od najprestižnijih glazbenih nagrada.

Cardi B, Musgraves i Lady Gaga najveće su pobjednice sinoćnje dodjele Grammyja.

U noći s nedjelje na ponedjeljak u Staples Centru u Los Angelesu održana je dodjela prestižnih glazbenih nagrada Grammy, a žene su posebno slavile.

26-godišnja Cardi B ispisala je povijest postavši prva žena koja je osvojila Grammy za najbolji rap album "Invasion Of Privacy", a predvodila je i listu najzanimljivije odjevenih žena na crvenom tepihu.

U stopu ju je pratila 30-godišnja kantautorica Kacey Musgraves koja je osvojila najvažniju nagradu večeri, onu za album godine za "Golden Hour", ali kući je na kraju otišla s ukupno četiri zlatna gramofona.

Pogađate, treća najvažnija ženska dobitnica večeri bila je Lady Gaga koju su od početka godine mediji nazivali "najvećom gubitnicom" nakon svake prethodne dodjele.

Ipak, dosad se radilo o filmskim nagradama zbog njezinog ostvarenja u kino hitu "Zvijezda je rođena", no kada je u pitanju glazba, ovoj ženi nagrada jednstavno ne može pobjeći iz ruke, jer je definitivno jedna od najtalentiranijih zvijezda u industriji.

Ona je osvojila nagradu u kategorijama najbolji pop duo za pjesmu "Shallow" koju je izvela s Bradleyjem Cooperom koji je sinoć bio u Londonu na dodjeli BAFTA nagrada te najbolja solo izvedba za pjesmu "Where Do You Think You're Goin'?".

Gaga je blistala i u elegantnoj, srebrnoj haljini te tako dokazala kako doista nikada nije izgledala bolje.

Tko je još slavio sinoć, saznajte u nastavku:

Pjesma godine - Donald Glover i Ludwig Goransson "This is America"

Najbolji novi izvođač - Dua Lipa

Najbolji pop album - Ariana Grande "Sweetener"

Najbolja dance pjesma - Silk City, Dua Lipa, Diplo and Mark Ronson "Electricity"

Najbolja rap pjesma - Drake "God's Plan"

Najbolja rap izvedba - Kendrick Lamar, Jay Rock, Future i James Blake "King's Dead"

Najbolji R&B album - H.E.R. "H.E.R."

Najbolja R&B pjesma - Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai i DijonMcFarlane "Boo'd Up"

Najbolji rock album - Greta Van Fleet "From The Fires"

Najbolja rock pjesma - Jack Antonoff i Annie Clark "Masseduction"

