Grace Grummer i Tay Strathairn službeno se razvode pred sudom u Los Angelesu.

Američka glumica i kći slavnije majke Meryl Streep, Grace Gummer i službeno je predala zahtjev za razvodom braka od glazbenika Taya Strathairna.

Prema pisanju Us Weeklyja 33-godišnja glumica i 39-godišnji klavijaturist u braku su proveli tek 42 dana. Naime, par se vjenčao 10. lipnja 2019. godine, a Gummer je sve okončala već 21. kolovoza. Službeni zahtjev predala je sudu u Los Angelesu 23. ožujka, kao razlog navodeći nepomirljive razlike.

Gummer je javnosti najpoznatija po ulogama u seriji "Mr. Robot" i "Extant", kao i u filmu "American Horror Story: Freak Show and The Newsroom". 2019. godine pojavila se i u komedijama "Standing Up, Falling Down".

Tay je klavijaturist koji se također pojavio u filmovima i to u "Eight Men Out", "Lone Star"i "Hue". Inače je sin slavnog glumca Davida Strathairna koji je zajedno s Graceinom majkom Meryl, glumio u filmu "The River Wild" iz 1994. godine, kada su se zapravo uskoro bivši supružnici i upoznali. Tada im je bilo samo 7, odnosno 13 godina.

Ono što je u cijeloj priči najzanimljivije je to da par nikada nije javno objavio vijest da su u braku, štoviše to su uspjeli zatajiti sve do razvoda, a zajedno su u javnosti bili prvi put viđeni na jednoj od filmskih premijera Stevena Spielberga prije tri godine.