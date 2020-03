Grace Gummer bila je u tajnom braku s Dawesom Tayom Strathairnom, za što nitko dosad nije znao.

Američka glumica i kći slavnije majke Meryl Streep, Grace Gummer prekida svoj tajni brak s bivšom klavijaturistom Dawesom Tayom Strathairnom, i to tri godine nakon što su prvi put zajedno viđeni na jednoj od premijera filmova Stevena Spielberga.

Naime, 33-godišnja glumica podnijela zahtjev za raskid braka s 39-godišnjim glazbenika na Vrhovnom sudu u Los Angelesu, prenosi magazin The Blast. Inače, par nikada nije javno objavio vijest da su u braku, štoviše to su uspjeli zatajiti sve do razvoda.

O njihovoj se romansi šuškalo neko vrijeme, ali čini se da nitko nije znao da su zapravo vjenčani.

Zanimljivo je da je Tay sin legendarnog glumca Davida Strathairna, koji je glumio zajedno s Meryl Streep u filmu "The River Wild", a dvoje poznatih klinaca upoznali su se u dobi od 7 i 13 godina, dok su njihovi roditelji snimali film.