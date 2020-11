Glumac Goran Višnjić se na Instagramu oprostio od kolege Mustafe Nadarevića.

Mustafa Nadarević je za sobom je ostavio brojne neutješne kolege koji ne skrivaju tugu zbog njegova odlaska.

Od glumačke legende sada se na svojem Instagramu oprostio i Goran Višnjić, a domaći glumac s američkom adresom u podužoj je objavi otkrio kako i koliko je Nadarević utjecao na njegovu vrlo uspješnu karijeru.

"Čovjek koji je toliko utjecao na moju karijeru i život... savjetom, režijom, prijateljstvom... Sama definicija riječi 'Mentor' u najpozitivnijem svjetlu... To je bio Mujki... Kad su svi rekli nemoj to, naškodit će ti karijeri, Mujki bi bio: 'Ma ne! Odjebi ih...! Budi hrabar...! Radi to i napravi onako sjajno, do kraja...! Pokaži im, ‘ko ih ...*#*¥... A toga svega se držao i sam...Uvijek hrabar, i uvijek u glavu...", započeo je Višnjić, a zatim se prisjetio i svih zajedničkih uloga s Nadarevićem te je opisao kakav je pokojni glumac bio kao kolega i čovjek.

"Hamlet, Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja, Duga mračna noć, General... pa to je moja cijela karijera... 20 godina... i svaki važan veliki projekt bio je tu, i uvijek spreman pomoći, i uvijek spreman dati sve od sebe, izboriti se za honorare mlađih kolega i ne dati da ih gaze direktori drame... podijeliti svoje znanje, predložiti a ne nametati se... Nadam se samo da sam mu se zahvalio na svemu toliko puta da sam nekad bio i dosadan... a njemu bi uvijek bilo neugodno... 'Ma daj Gorane, pretjeruješ...' rekao bi... E moj Mujki, u tome nisam pretjerao, nikad, zaslužio si svaku riječ hvale i zahvale...

Falit’ ćeš strašno puno stari moj, veliku si prazninu ostavio, al’ srećom i veliko djelo. Počivao u miru Božjem", napisao je glumac uz njihovu zajedničku fotografiju s izvedbe predstave "Hamlet u selu Mrduša Donja" iz 2001. godine.

Mustafa Nadarević preminuo je u 78. godini, u nedjelju 22. studenog u popodnevnim satima nakon duge i teške bolesti.