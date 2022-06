Goran Špaleta izgubio je u finalu Survivora od Nevena Blanuše, a sada je za DNEVNIK.HR podijelio svoje dojmove iz showa, a otkrio nam je i pokoji detalj iz privatnog života te planve za dalje.

Goran Špaleta dogurao je do samog finala showa Survivor, no pobjedu u plavom timu odnijela je Nevena Blanuša.

Sada kada su mu se dojmovi malo slegli, otkrio nam je kakva su mu bila očekivanja i je li mu žao što nije pobijedio.

"Nisam previše razmišljao o tome koliko ću ostati. Naravno, cilj mi je bio ostati do samoga kraja. Iako sam po prirodi borac i volim se takmičiti i pobjeđivati, ovo je jedna od rijetkih situacija kada mi ni najmanje nije krivo što nisam pobijedio. Iskustvo boravka u Survivoru i ostanka do samoga kraja mi je zapravo pobjeda sama za sebe. Drago mi je da je finale bilo individualno natjecanje jer u tom slučaju sam odlučuješ o svojoj sudbini i da je pobijedila Nevena koja se pokazala kao jedna od najjačih karika u našem plemenu", ispričao je Goran za DNEVNIK.HR.

Sudjelovanje u showu ostat će mu u lijepom sjećanju, unatoč svim poteškoćama.

"Ovo je jedno nezaboravno iskustvo i avantura koju će biti jako teško nadmašiti. Pamtit ću ga kao period života u kojem sam bio i najgladniji i najumorniji, a vjerojatno i najmirniji i najsretniji. Sve svakodnevne izazove koje imate u stvarnom životu tamo nemate. Fokusirani ste na to da nešto pojedete i pobijedite u sljedećoj igri", priča.

A što mu je najviše nedostajalo?

"Konkretno mi nije ništa previše falilo osnim hrane naravno... Mobitel mi je falio možda pola dana. Spasio sam se kada sam se mogao probuditi i kada mi prva stvar nije bila provjeravanje poruka i mailova nego slušanje šuma mora i gledanje u valove. Ne znam kada sam bolje spavao nego na daskama u kampu. Zaspao bi već oko 20 sati i spavao do svitanja, tako da mi krevet nije ni najmanje falio. Dragi ljudi naravno fale i znalo je biti kriza, ali kada znate da se vraćate za neki kraći period i da ćete ih sve vidjeti, a da vi proživljavate jedno iskustvo koje ćete teško opet moći doživjeti i koje zapravo jako malo ljudi na svijetu doživjelo, bude vam lakše", kaže.

Dodaje i kako bi ponovio sve i to bez razmišljanja, te ne bi mijenjao ništa.

"Inače gledajući svoj život ne bih ništa mijenjao, sva iskustva, dobri potezi i pogreške, pobjede i porazi su me formirali da budem osoba kakva jesam i iz svake životne situacije sam nešto naučio, tako da ne bih mijenjao ništa", zadovoljan je Goran.

Zanimalo nas je i je li bilo napornije nešto što je očekivao, s obzirom na to da je izgledao kao da sve izazove savladava s lakoćom.

"Nisam imao predodžbu koliko će teško biti, mislio sam da će mi hrana najviše faliti jer stvarno volim jesti i tu sam bio u pravu. Ali isto tako sam mislio da neću moći bez hrane više od dva dana, a znali smo gotovo tjednima biti bez nekog obilnijeg unosa. Tako da sam si dokazao da ne samo da mogu biti bez hrane duže vrijeme, nego da mogu biti aktivan u kampu, roniti, loviti ribu, skupljati i cijepati drva te sudjelovati na natjecanjima", pohvalio se.

"Cijelo iskustvo je skup lijepih uspomena i nemam neku koju bih posebno izdvojio. Svaki dan se prisjetim nekog od detalja iz svog boravka na otoku i mislim da će mi trebati još neko vrijeme da posložim sve dojmove. Ali ono što mi je najbitnije, nemam niti jednu ružnu uspomenu i imat ću lijepe uspomene za cijeli život", ističe Goran.

U showu je stekao i brojne nova poznanstva, od kojih su neka prerasla u prava prijateljstva, a je li mu itko išao na živce?

"Kako bi rekao Rubi, svi su mi išli podjednako na živce. Šalim se naravno, teško je očekivati da će 10 različitih osoba s različitim znanjima, sposobnostima i osobinama te životnim iskustvom funkcionirati i živjeti više od dva mjeseca bez ijedne razmirice. Ali sve u svemu bilo je puno bolje od očekivanog. Svi smo imali puno razumijevanja jedni za druge i slagali smo se više nego dobro. S Rubijem sam bio dobar i prije showa, a sada sam samo još produbio to prijateljstvo i Nika je definitivno osoba koju je zabavno imati u svom životu" govori.

Sada kada je show završio, priznao nam je i tko su bili njegov favoriti za pobjedu.

"Od početka govorim da su Rubi i Nika bili moji favoriti za pobjedu. Da je Tena pobijedila to bi također bilo zasluženo, a Nevena je kroz cijeli svoj boravak dokazala kakav je borac i takmičar i da je više nego zaslužila titulu pobjednice Survivora. Kada je ostala zadnja petorka, tko god da je osvojio titulu bilo bi zasluženo", smatra.

Gorana smo pitali i o atmosferi na otoku kada bi se kamere ugasile, a posebno su nas zanimali sočni detalji.

"Atmosfera je bila ista kao i kada su kamere radile. Svi smo se stvarno dobro slagali i mislim da su svi najsočniji detalji snimljeni i prikazani u emisiji. Kada bi se ugasile kamere, što je bilo skoro nikada, svi smo dosta spavali jer smo bili stalno umorni. Koliko sam ja vidio, nikakve ljubavi se nisu rodile u našem timu. Vjerujem da su svi bili preumorni i gladni da bi se išta dogodilo", tvrdi.

Osim što je bio jedan od favorita za pobjedu, Goran je stekao i status miljenika žena, a evo kako on to komentira.

"Ovo je bilo jedno predivno iskustvo za mene, ali pred kraj sam znao razmišljati kako će ovo sve biti prikazano u javnosti i koliko zapravo realno može sve biti prikazano. Kada ste dugo bez kontakta s vanjskim svijetom i okruženi s istim ljudima 24 sata s kojima u nekim trenutcima ne vidite na isti način pojedine događaje i situacije unutar plamena, zapitate se, kako ljudi vani gledaju na sve ovo. I onda kada sam nakon skoro dva i pol mjeseca izašao i vidio koliku podršku javnosti imam i kako su ljudi koji su gledali Survivor divni, ipak sam osjetio određeno olakšanje", priča nam.

"Drago mi je da su me ljudi vani imali priliku vidjeti i doživjeti onakvim kakav zapravo jesam i ako sam pri tome nekome bio favorit za pobjedu ili će me pamtiti po dobrome, to mi puno znači. Htio bih se javno zahvaliti svima na predivnim porukama podrške koje dobivam", poručio je Goran.

Zanimalo nas je i je li mu bilo teško više od dva mjeseca biti odvojen od djevojke i kako je ona uopće komentirala njegovu prijavu u show.

"Nikome zapravo nije bilo jasno zašto odlazim u Survivor i što mi to treba u životu, ali na kraju i djevojci i obitelji je drago da sam bio. Nije lako biti odvojen i bez ikakvog kontakta s ljudima koje volite tako dugo vrijeme, ali donio sam odluku da idem u Survivor, znao sam što me čeka, kakvi su uvjeti tako da sam bio spreman na to", govori.

Prije početka showa strahovao je od kamera i rekao da je to veliki izlazak iz njegove zone komfora, je li se to sada promijenilo?

"Promijenilo se, kamere mi više uopće ne smetaju. Čak mi i fale malo. Kada se mi se nešto zanimljivo dogodi čudno mi je da nitko to nije snimio", priznaje.

Planova nakon povratka iz Dominikanske Republike ima puno, a već razmišlja i o novoj avanturi.

"Imam puno planova s obzirom na to da sam u Dominikani imao puno vremena za razmišljanje o tome što ću raditi kada se vratim. Nastavljam naravno sa svojim projektima, otvaraju mi se novi fitnesi za koje moram mentorirati nove trenere. Ali ono što je sigurno je da ću više vremena posvetiti sebi, putovanjima i stvarima koje me ispunjavaju. Razmišljam puno o sljedećoj avanturi, ali bit će teško ovo nadmašiti. Imam dosta ideja, javit ću vam čim krenem na sljedeću avanturu", obećao nam je.

A je li spreman na to da ga prepoznaju i zaustavljaju na ulici?

"Mislim da se to neće toliko često događati. Za sada mi je zanimljivo i simpatično, svi komentari koje sam dobio su jako pozitivni pa me sve to jako veseli", kaže Goran.

Na ima vrijedan savjet za sve koji razmišljaju o prijavi na Survivor, ali i ostale ljude.

"Prijavite se. Probajte općenito u životu više djelovati, a manje kalkulirati. Ako vam je prva reakcija kada ste vidjeli Survivor bila da želite sudjelovati, prijavite se. Nemojte pitati druge za mišljenje ili savjete, jednostavno to uradite, nećete požaliti. Kao i kod svega u životu, žao će vam biti samo stvari koje niste napravili a mogli ste. Iskustva koja ste propustili, ne možete nikad nadoknaditi. Iskoristite sve što vam se pruža", poručuje Goran.