Goran Karan pjesmom se oprostio od svog bliskog prijatelja i suradnika, koji je uvijek bio uz njega.

Vijest o smrti Olivera Dragojevića potresla je i rastužila njegove kolege i suradnike, među kojima je i Goran Karan.

Splitski pjevač od svog se prijatelja i kolege oprostio na posebno dirljiv način. Napisao mu je oproštajnu pjesmu.

“Dobri moj Oliver, hvala ti, ti si nam u životu svima puno pomogao i puno dao.

Uz tvoj glas svaka mi je tuga bila toplija i svaka me bol nekako ljepše bolila. Bio si, a da i ne znaš, puno puta sa mnom i onda kad sam ljubio. Bio si glas koji sam puštao da umjesto mene kaže ono što ja još nisam znao reći, i to onima do kojih mi je bilo najviše stalo.

Bio si svjedokom mojih najtežih sati, kad je trebalo naći snage za dalje i kad je trebalo ne izgubiti vjeru u ljubav. Bio si tu s pjesmom i kad bi me pitali odakle sam. A bio si moj Oliver za me tu i onda kad je srce tražilo sretnu pjesmu, onu koja će učiniti da mu radost potraje.

Bio si tu, kao i ovaj moj grad, i ovo naše more, kroz cijeli moj život. I ostavio si za sobom sve što čovjek može ostaviti. Trag od ljubavi, svojom dušom otpjevan. A duša, duša nikad ne umire, i da hoće, ne može. Jer sve što vrijedi ostaje, a ti si nam ostavio od pjesama novu palaču, lijepu kao i ovu koju nam je ostavio naš Dioklecijan. Hvala ti. Bolje nisi mogao.

A sad, eto vas, sad gore, visoko, tamo di ni onaj vaš galeb ne more, ti i barba Zdenko, a bit će da je on tamo već i napisao nešto čekajući tebe. Ko zna kakvo je more gore, kako se tamo raduje i ljubi kad znaš da je sve zauvijek. Sritno ti bilo i fala ti još sto puta. Fala na moru od pisama. Puno te volim", poručio je u pjesmi za Olivera.

O detaljima posljednjeg ispraćaja Olivera Dragojevića više čitajte OVDJE.