Iako je za većinu najveći strah u automobilu pojava velikog kvara koji može ugroziti život, poput otkazivanja kočnica, za Gorana Bogdana najveći strah je nešto potpuno drugačije. Ali opravdano.

Ususret božićnim blagdanima razgovarali smo s Goranom Bogdanom, koji Božić najčešće provodi u obiteljskom okruženju. Kako do roditeljske kuće u Širokom Brijegu (BiH) ima nešto više od pet sati vožnje automobilom, za takav se put ipak treba bolje pripremiti.

Iako za sebe kaže da praktički živi u automobilu, dosad nije imao prometnu nezgodu. Trudi se voziti po propisima i nikada ne sjedati za volan umoran.

"Ako vidim da neću uspjeti odvoziti relaciju, radije prespavam pa krenem ujutro jer nema toga što ne može čekati. Nekoliko puta sam imao situaciju da sa snimanja 'jurim' dalje u noćnim satima, osjetio sam umor i vratio se natrag. Ponekad se dogodi da jednostavno prespavam u autu, na parkingu, zato mi je najveći strah da u autu nemam jastuk i poplun. Kad putujem kući za blagdane, uvijek krenem puno ranije da mogu u miru uživati u putovanju, stati u lokalnom restoranu na ručak i protegnuti noge nekoliko puta", rekao je Bogdan.

Jastuk i poplun prava su kombinacija za veliko zadnje sjedalo na kojem je Bogdan prenoćio mnogo puta. Pri kupnji automobila bilo mu je važno odabrati veći model koji ima i prostranu unutrašnjost. Ne vidi nikakav problem u kupovini rabljenih automobila.

"Prvo sam htio kupiti manji auto, ali su me oni koji su upoznati s mojim životnim navikama i tempom nagovorili na veći. Novom automobilu cijena padne u trenu kada ste ga dovezli kući. Ako kupujete rabljeni, on može biti i nekoliko mjeseci star, a već je mnogo povoljniji. To znači da si možete priuštiti automobil koji želite, a za razliku u cijeni još i dodatnu opremu kako biste bili što sigurniji u vožnji", rekao je Bogdan.

Goran Bogdan godinama vozi automobile Auto salona Kramar jer je to mjesto na kojem uvijek uspije pronaći automobil za sebe, a dijele i iste vrijednosti. Na prvo mjesto stavljaju sigurnost i uz svako kupljeno vozilo poklanjaju obvezno auto i kasko osiguranje.

Ne sjedati za volan nervozan, provjeravati retrovizore i imati kasko tri su glavna pravila kojih se Bogdan pridržava u prometu. Za razliku od obveznog auto osiguranja koje služi tomu da osiguramo svoju odgovornost prema trećim osobama, kasko osiguranje vrsta je dobrovoljnog osiguranja. U slučaju prometne nezgode u kojoj ste krivi, obvezno auto osiguranje pokriva štetu nastalu na automobilu druge osobe, dok kasko osiguranje pokriva štetu i na vašem automobilu, bili vi krivi ili ne.

"Mislim da nema loših vozača, samo onih koji ne paze dovoljno ili su pak previše samouvjereni. Lijepo je pokazivati svoje sposobnosti na karting stazi, ali cesta je nešto sasvim drugo. Pravi vozač pazi prvenstveno na sebe i one koje vozi, a onda i na ostale sudionike u prometu. Uz već spomenuto, da nikada ne treba voziti umoran, važno je da poznajete svoj automobil i da ga, naravno, redovno održavate i provjeravate njegovu ispravnost i sigurnost", zaključio je Bogdan.