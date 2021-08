Goran Bogdan bio je jedan od gostiju 27. Sarajevo Film Festivala gdje je spremno pozirao okupljenim fotografima.

Hrvatski glumac Goran Bogdan pojavio se na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala gdje je izazvao veliku pozornost fotografa i ostalih uzvanika.

40-godišnji Goran samouvjereno je prošetao u ležernom izdanju odjeven u bijelu košulju i tamne traperice, a pojavio se sam bez pratnje. Markantnog glumca obožavateljice smatraju jednim od najzgodnijih u regiji, a na profilu na Instagramu gdje ga trenutačno prati više od 40 tisuća ljudi, obasipaju ga komplimentima.

Povod njegova dolaska bila je projekcija filma "Žene plaču" redateljica Mine Mileve i Vesele Kazakove u Narodnom pozorištu, a koji je na nedavno održanom Filmskom festivalu u Cannesu doživio svjetsku premijeru, a u Sarajevu je uvršten u Natjecateljski dio programa.

Ovogodišnji Sarajevo Film Festival nikako nije htio propustiti ni svjetski glazbenik Bono Vox koji nije skrivao oduševljenje što je posjetio Sarajevo.

"Divno je biti ovdje, čini se da je prošlo i puno i malo vremena od mog zadnjeg posjeta. Kao da postoje dva Sarajeva - stvarno i imaginarno. Ono jedno u kojem živiš i radiš, u kojem smo sada i ono koje nosimo sa sobom u svijet - to jedno mitsko Sarajevo. To mjesto zabave i magije koje je i dalje, za mene, glavni grad suživota. Ovo je divan grad i ovo je odličan festival. Mislim da je ovaj Festival gotovo kao vezivno tkivo između ta dva Sarajeva - on sjedinjuje vidljivo i nevidljivo u jednu sliku“ izjavio je Bono Vox u Narodnom pozorištu.

27. Sarajevo Film Festival održava se do 20. kolovoza 2021.