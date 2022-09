Goran Belošević stao je na morskog ježa samo nekoliko dana prije vjenčanja s Ecijom Ivušić.

Bubnjar našeg popularnog benda Pravila igre Goran Belošević i voditeljica Ecija Ivušić sitno broje do svog vjenčanja koje jedva čekaju, no uslijed zadnjih priprema njemu se dogodila mala nezgoda.

Naime, Goran je samo tjedan dana prije velikog dana skočio na morskog ježa nakon čega mu je u stopalu ostalo, ni više ni manje, nego 20 bodlji.

"Koji sam ja pehist, zadnji put sam se ubo na ježa prije 25 godina u Vodicama, i sad mi se to dogodilo zadnji vikend prije vjenčanja. Pokušao sam bodlje sinoć sam izvaditi, ali očigledno ću morati na hitnu. Nevjerojatno da sam skočio točno na ježa. Boli, jedva hodam, ali do subote će sve biti ok", izjavio je Goran za Večernji list.

Vjenčanje će biti održano na otoku Vrniku pokraj Korčule, a među 80-najbližih uzvanika naći će se Snježana i Franz Schillinger, Nives Celzijus, Antea Kodžoman i drugi. Goranu će biti kum dugogodišnji prijatelj Adem Selman, a Eciji prijateljica Morana Golubić.

Prema pisanju Večernjeg lista svadbeno slavlje će se nakon vjenčanja preseliti na Korčulu u jedan restoran, a mladence i goste će zabavljati Sandro Majstorović.

Goran je otkrio i kako su im djeca velika želja i da su već razgovarali o imenima, no zasad više od toga ipak nije htio otkriti.

