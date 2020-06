Goldie Hawn snimljena je u vožnji biciklom, bez imalo šminke na licu, a pokazala je i top formu za svoje 74 godine.

Legendarna holivudska glumica Goldie Hawn nekada je slovila kao omiljena holivudska plavuša, na njezin je šarm bilo teško kome odoljeti, a zahvaljući talentu iza nje su deseci snimljenih filmova.

Danas ima 74 godine i još uvijek aktivno brine o svom zdravlju i ne propušta svoje svakodnevne sportske aktivnosti, pri čemu se ne ustručava pokazati i prirodno lice, koje navodno među rijetkima u Hollywoodu nije rezulatat estetskih operacija.

Goldie se proslavila u komičnoj seriji "Rowan & Martin's Laugh In" koja se snimala od 1967. do 1973. godine, a nevjerojatno je da još stane u bikini s tog snimanja. Stilisti kažu da se glumičino tijelo praktički ne mijenja i dio medija tvrdi da je jedna od rijetkih koja nije pokleknula pred operacijama. No stručnjaci ističu da je malo vjerojatno da nije stavljala filere u obraze i ispod očiju te ubrizgavala botoks, a smatraju da je bila i na podizanju lica te da je to jako dobro odrađeno. Neki tvrde da je sređivala i nos.

Goldie je u sretnom braku sa 69-godišnjim glumcem Kurtom Russellom s kojim je u vezi od 1983. godine nakon što su zajedno snimili film "Swing Shift". Zajedno ima sina Wyatta Russella, a Goldie je majka i slavne glumice Kate Hudson.