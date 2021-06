Goga Sekulić viđena je u Kaštelu Novom na ručku gdje ju je fotografirala naša čitateljica, a na hrvatsku obalu je stigla zbog koncerta u Biogradu.

Crnogorska pjevačica Goga Sekulić (44) trenutno boravi na našoj obali zbog koncerta u Biogradu koji je najavljivala i na svom Instagram profilu kao i još nekoliko njih u regiji.

Gogu je primijetila čitateljica, koja nam je poslala fotografije, na ručku u konobi Intrade u Kaštelu Novom. Bila je u ležernom izdanju za razliku od onih na svojim nastupima.

Inače, Sekulić je u braku s 15 godina mlađim Urošom Domanovićem s kojim je u prosincu 2018. dobila sina Vasilija Andreja. Muž se rijetko pojavljuje u javnosti s pjevačicom.

"Njega ne zanima javna scena, rekla-kazala ne dolazi u obzir, ne zanimaju ga tračevi i skandali, bilo mi je čudno, a kada sam razmislila, to je bolje. Sada da izađem s pet muškaraca u novinama, ne bi mi napravio problem. Pored povjerenja i poštovanja, on zna tko sam ja, kao i ja tko je on, kada bi neko napravio nešto što ne treba, to se podrazumijeeva da bi bio kraj", ispričala je Goga nedavno za emisiju "Sceniranje".

Pjevačica je ponovno pronašla ljubav s Urošom nakon što je 2013. imala najteže razdoblje u svom životu. Naime, nakon samo dva mjeseca braka izgubila je supruga koji je umro od raka gušterače. Bio je to veliki šok za nju i cijelu obitelj.

Zbog toga se maknula od javnosti i pala u depresiju, no smogla je snage da prebrodi bolni gubitak i vratila se nastupima, a ostvarila joj se želja da opet nađe sreću i postane majka o čemu je ranije govorila.