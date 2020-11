Felicity Huffman fotografi su snimili u Los Angelesu dok su joj uzimali bris nosa zbog testiranja na koronavirus, a slavna glumica mirno je čekala na parkiralištu.

Glumicu Felicity Huffman paparazzi su uhvatili protekloga vikenda dok su joj na parkiralištu u Los Angelesu uzimali bris nosa kako bi je testirali na koronavirus. 57-godišnja Felicity makla je masku s lica te je mirno čekala da joj medicinski djelatnik uzme bris. Huffman, koju smo godinama gledali u seriji "Očajne kućanice", posljednjih je godina javnosti poznata više zbog skandala nego zbog svojih uloga.

Naime, glumicu je sud u rujnu 2019. kaznio s 250 sati rada u zajednici nakon što je dokazano kako je platila 15.000 dolara da se poboljšaju rezultati testova njezine kćeri kako bi ju lakše primili na fakultet.

Kada joj je sud naredio društveno korisni rad, Felicity je odabrala The Teen Project (Tinejdžerski projekt) jer je htjela pomagati mladim ženama. Naime, riječ je o neprofitnoj organizaciji koja pomaže mladim ženama bez doma i onima koji su žrtve trgovine ljudima zbog seksualnih usluga. Glumičin prijatelj rekao je kako ona zaista želi pomoći, a da je osoblje ustanove u početku bilo neprijateljski raspoloženo prema njoj jer nisu znali koliko ozbiljno shvaća svoj rad.

Felicity je namještala rezultate ispita bez znanja kćeri Sophie (19), a osim nje ima i kćer Georgiju (17). Glumica je od 1997.u braku s kolegom Williamom H. Macyjem (69), koji je poznat po seriji "Shameless". Unatoč skandalu s fakultetima, Huffman je prošle godine odigrala uloge u filmovima "Tammy's Always Dying", "Otherhood" i miniseriji "When They See Us".