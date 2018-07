Kada su holivudski glumci stigli na otok Vis koji je za potrebe snimanja filma "Mamma: Here We Go Again" poslužio kao najljepša filmska kulisa, oduševljenju nije bilo kraja.

Nakon deset godina i 600 milijuna dolara, koliko je zaradio mjuzikl "Mamma Mia" diljem svijeta, u naša kina stigao je drugi nastavak, onaj koji je sniman na našem otoku Visu. Bila su to čarobna 24 dana na Visu, složit će se cijela glumačka postava američkog mjuzikla "Mamma Mia: Here We Go again".

"Naravno da ću prvo pitati o Hrvatskoj", rekla je glumicama Jessici Keenan Wynn i Alexi Davies naša Ivana Nanut koja je ekskluzivno razgovarala s njima o tajnama sa snimanja, ali i dojmovima koje su stekle na našoj prekrasnoj obali.



"To je jedno od najljepših mjesta koje sam vidjela. Unajmila sam auto, odvezla se do Istre, Slovenije pa do Dubrovnika", rekla je Jessica, dok je Alexa bila očarana Visom. "To je najljepše mjesto na kojem sam ikad bila. Ljudi su predivni, hrana je super, vino isto. Sve je bilo savršeno."



Ove dvije simpatične dame u filmu glume mladu Tanyju i Rosie.



"Kad su vas zvali, jeste li odmah pristale pristale?", bila je znatiželjna naša Ivana.

"Ja sam pristala, a onda dobila ulogu. Tko ne bi pristao na nastavak filma Mamma Mia?, odgovorila joj je Alexa.

Na oduševljenje publike, filmskoj se ekipi pridružila i američka božica popa Cher, kao i Fernando, kojeg glumi holivudska legenda Andy Garcia.



"Imale smo privatni koncert sa Cher", otkrile su simpatične cure, a sve ostale tajne i dogodovštine sa seta saznajte u našoj video priči.

