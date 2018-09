Glumica Tilda Swinton svog je 21 godinu starijeg nevjenčanog supruga Johna Byrnea va

Glumačka krema ovih je dana u Veneciji.

Povod tome je 75. filmski festival koji se trenutno tamo održava, a među glumcima koji su prošetali crvenim tepihom bila je i Tilda Swinton koja, osim glumačkim talentom, pozornost plijeni i neobičnim izgledom, ali i privatnim životom.

Naime, 57-godišnja glumica neko je vrijeme živjela u škotskom gradiću Nairnu s nevjenčanim suprugom Johnom Byrneom s kojim ima blizance te dečkom Sandrom Koppom, novozelandskim slikarom njemačkog podrijetla.

17 godina mlađi Sandro joj je isprva bio ljubavnik, no zanimljiv trio shvatio je da se odlično slaže pa je neko vrijeme živjeo pod istim krovom kako bi John sudjelovao u odgoju djece.

78-godišnji John i Tilda u vezi su bili od davne 1989. godine, dok je Sandra upoznala 2004. godine na setu. Tada je Johnu priznala da ima ljubavnika što ga, kako je sam priznao, nije previše iznenadilo s obzirom na to da je među njima 21 godina razlike.

"John je fenomenalan otac. Obožavam ga i uživam u tome što se zajedno brinemo za našu djecu. Živimo zajedno i ostat ćemo bliski do kraja života, no po svijetu putujem sa Sandrom. Nevjerojatno koliko smo svi bliski. I dalje volim Johna, no zaljubila sam se i u Sandra pa je ovo bilo jedino razumno rješenje. To što sam dio godine sa Sandrom ne znači da moram prekinuti život s ocem svoje djece. Svi smo jedna obitelj", jednom je prilikom otkrila glumica, no trio više ne živi zajedno u Škotskoj.

A upravo joj je Sandro bio pratnja u Veneciji kojom su prošetali držeći se za ruke te dobro raspoloženi.