Petra Svrtan progovorila je o borbi s poremećajem u prehrani i njegovu liječenju.

Mlada glumica Petra Svrtan (27) prošle godine je počela iskreno govoriti o svojoj borbi s poremećajem u prehrani, a naišla je na ogromnu podršku javnosti te pomogla mnogima koji se nose sa istom bolešću.

Članica ansambla Zagrebačkog kazališta mladih je za magazin Story progovorila kako se nositi i izboriti s time.

"Poremećaji prehrane narušuju psihičko i fizičko zdravlje, mogu nam trajno naštetiti, a od poremećaja se i umire, no čini mi se da ih se društvo srami kao i drugih mentalnih poremećaja zato što za njih ne postoji brzo rješenje, ne postoji trenutačno olakšanje, ne postoji tableta kojom možemo trenutno ublažiti psihičku bol, narušeno samopouzdanje zbog pogrešne predodžbe vlastitoga tijela, zamagliti konstantne razarajuće osjećaje neprihvaćenosti i nevoljenosti", napisala je Petra.

Objasnila je da se teško nositi s predodžbama savršenih tijela za plažu i težnji da se svidimo drugima te da treba shvatiti da je svako tijelo prikladno za bikini i pokušati živjeti slobodno i neopterećeno.

Petra se počela boriti s poremećajem u prehrani još u pubertetu, kako je istaknula, pokušavajući uspostaviti kontrolu nad svojim životom.

"Upoznajemo se sa svojom seksualnošću, doživljavamo prve ljubavne susrete i razočaranja, samopouzdanje je na vrlo klimavim nogama. Počela sam gubiti kilograme kao odgovor na to sve i kad god bi mi bilo teško, prionula sam napornom radu, vježbala i smanjivala porcije dok ne bih izgubila nekoliko kilograma i onda bi mi laknulo, no, naravno, samo nakratko", ispričala je glumica.

Kada bi dobila koji kilogram, shvatila bi to kao gubitak kontrole nad svojim životom i krenula s dijetama, a njezino stanje je postalo još ozbiljnije na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu.

"Nažalost, moje psihičko i fizičko zdravlje potpuno sam narušila krajem Akademije - upala sam u pakleni krug opsesije, bila sam neopuštena, stalno u grču, bojala sam se i brinula zbog svega, moja svakodnevica bila je obojana tjeskobom, perfekcionizmom i stalnom brigom", napisala je.

Nakon opsesivnog vježbanja i brojenja kalorija Petra je ipak uspjela shvatiti što joj se događa i što si čini, a osvrnula se i na proces liječenja poremećaja u prehrani.

"Liječenje od poremećaja prehrane je dugačak proces, često mučan i zbunjujuć, frustrirajuć i bolan jer putem razbijamo sva uvjerenja koja smo imali o sebi u komadiće, otkrivamo se iznova, bivamo ranjiviji nego ikada, imamo osjećaj da plutamo u nepoznatome, da je dovoljno da netko puhne da nas slomi - predivno jednostavno o toj ranjivosti progovara pjesma Jamesa Henryja Jr. -a 'Take Me Down Easy'", istaknula je.

"Ljubav prema sebi danas je pravi bunt i najveći kapital koji možemo posjedovati", zaključila je glumica koja svojom iskrenošću pomaže mnogima koji se bore s poremećajem u prehrani. O tome često govori i na svom Instagram profilu.

Inače, Petra je kći bivših supružnika, glumaca Borisa Svrtana i Nine Erak-Svrtan.