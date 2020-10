Petra Kurtela nije otkrila zbog čega je bila na Hitnoj, no ispričala je priču koja ju je dirnula.

Domaća glumica Petra Kurtela posljednja je dva dana provela na Hitnoj, a na Instagramu je ispričala priču koja ju je dirnula dok je čekala da ide kući. Iako nije napisala zbog čega je završila u bolnici, sudeći prema objavama na društvenim mrežama, sada se osjeća dobro i kod kuće je.

"Ne znam jesi li vjernica, ali ja ih izrađujem pa nek te čuva. Nisam stigla objasniti svoj komplicirani odnos s Bogom, ali me sama gesta duboko dirnula. Stisnula sam narukvicu čvrsto. Svugdje postoje divni ljudi, u to sam se već toliko puta uvjerila. U svojoj nepodnošljivoj boli, taj tračak svjetlosti značio mi je puno. Znala sam da ću se htjeti i ovako zahvaliti, ali djevojka je govorila da to sada stvarno nije važno tako da sam ju jedva nagovorila da mi da ime Instagram profila", napisala je glumica na Instagram storyju. Uspjela je saznati kako se djevojka zove te su se povezale na društvenim mrežama.

Kurtela inače već neko vrijeme živi zdravim načinom života, a u posljednjoj je godini promijenila i brojne životne navike.