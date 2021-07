Oslobađajuća presuda Billu Cosbyju podijelila je javnost, ali i njegove kolege. Glumica koja se s njim pojavila u popularnoj seriji dala mu je podršku, a kolegica joj nije ostala dužna na to.

Glumica Janet Hubert najpoznatija po seriji "Princ iz Bel Aira" napala je na Twitteru kolegicu Phyliciju Rashad koja je podržala odluku suda da Billa Cosbyja pusti iz zatvora nakon što je više od dvije godine bio ondje zbog seksualnog napastovanja.

"Napokon! Ispravljena je nepravda te je ispravljena pogrešna odluka suda", napisala je 73-godišnja Rashad na Twitteru nakon što je Cosby pušten iz zatvora. Glumica je s Billom radila dugo godina na seriji "The Cosby Show". Hubert joj je brzo odgovorila te je istaknula kako svi znaju u zabavnoj industriji da je Cosby sve ono za što je optužen i napravio. Naglasila je da poznaje barem još pet žena koje nisu rekle svoju stranu priče na sudu, a i njih je slavni glumac napastovao.

FINALLY!!!! A terrible wrong is being righted- a miscarriage of justice is corrected! pic.twitter.com/NrGUdwr23c