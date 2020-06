Meryl Streep od 1978. je u braku s Donom Gummerom, no prije njega je bila u vezi s Johnom Cazaleom koji je preminuo od karcinoma.

Meryl Streep bavi se glumom od djetinjstva, a na početku karijere se suočavala s brojnim kritikama zbog njezinog izgleda.

Glumica, koja slavi 71. rođendan, osvojila je tri filmske nagrade Oscar, a bila je nominirana više od 20 puta što je rekord. Meryl je svojedobno rekla da je razmišljala ograničiti se samo na kazalište koliko je bila nezadovoljna svojim nosom.

"Uloga u filmu nije bila među mojim opcijama. Nikada. Zbog mog nosa koji mi se činio prevelik. Tada sam gledala onu originalnu verziju filma 'A Star is Born' i povezala se s tom pričom. Tada sam shvatila da sam mlada i lijepa i nisam vidjela razlog zašto bih bila nesretna", ispričala je.

Streep je prvog Oscara osvojila još 1980. za glavnu ulogu u pravnoj drami "Kramer vs. Kramer", a kasnije za "Sophia's Choice" i "The Iron Lady". No jedan od njezinih najpoznatijih filmova je "The Bridges of Madison County" u kojem je glumila uz Clinta Eastwooda, koji je i bio i redatelj, a osvojila je i nominaciju za zlatni kipić.

Ljubavna drama je postigla veliki uspjeh diljem svijeta, a nastala je prema bestseleru. Meryl je odigrala ulogu i u hit mjuziklu "Mamma Mia!" koji se snimao na hrvatskoj obali.

Glumica tijekom svoje duge karijere nije imala nekakvih skandala, a od 1978. je u braku s kiparom Donom Gummerom (73). Supružnici imaju tri kćeri i sina te jako skladan brak, no prije njega je Meryl imala veliku ljubav, kolegu Johna Cazaleu.

Zaljubili su se na setu filma "Measure to Measure" 1976., a njemu je sljedeće godine dijagnosticiran rak i preminuo je 1978. "Bio je poput dijela mog tijela. Bilo mi je jako teško. Istodobno mi je pomoglo da si posložim neke stvari u glavi i shvatim što je važno, a što potpuno nebitno", rekla je Streep.

Meryl često ističe da zna koliko se u Hollywoodu vrši pritisak na glumce da budu mršavi i seksi, pa sve više njezinih kolega ide na kozmetičke zahvate. Ona odbija takve stvari raditi.

"Ne radi se samo o ženama. Bili bi šokirani kad bi saznali koliko muškaraca takve stvari čini. Ne shvaćam to. Morate prihvatiti da postajete stariji. Dobra stvar je u tome što vas u tim godinama angažiraju da snimite nešto zanimljivo", ispričala je.