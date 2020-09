Maggie Wheeler od 1994. godine glumila je Janice u "Prijateljima" koja je Chandleru Bingu strašno išla na živce. Osim glumom, ova dama bavi se i pjevanjem.

Američka glumica Maggie Wheeler utjelovila je slavnu Janice u kultnoj seriji "Prijatelji", a 16 godina nakon što je prikazana posljednja epizoda serije ova dama izgleda bolje nego ikada.

59-godišnja glumica pojavila se u emisiji "The Morning Show", a ispričala je brojne detalje o svom liku koji ju je proslavio diljem svijeta. Popularna fraza "Oh my God" (O moj Bože) Chandleru je u seriji izazivala gađenje, no Maggie kaže kako joj nikada ta rečenica nije dosadila. "Obožavam Janice jer ona i dalje živi", rekla je glumica.

Janice se prvi put u seriji pojavila 1994. godine, a bila je djevojka Chandlera Binga kojeg je utjelovio Matthew Perry. Wheeler je istaknula kako je upravo njezina ideja bila da Janice ima kreštavi i iritantni glas jer je smatrala kako se mora podudarati s Chandlerovom energijom.

"Odlučila sam tako kada sam pročitala što će se u jednoj sceni događati. Smislila sam i onaj smijeh jer je Matthew Perry toliko komičan i znala sam da će me nasmijavati na setu", ispričala je glumica. Kaže kako su se scenaristi zaljubili u lik Janice te su uvijek nalazili povoda da je vrate u seriju. Dodaje kako se nadala i da će se pojaviti u ponovnom okupljanju serije jednoga dana.

Radila je jedno vrijeme i na popularnom showu Ellen DeGeneres, a sve se odvijalo prije nego što je dobila ulogu u "Prijateljima". "Bila sam u prvoj sezoni Elleninog showa, no kada sam dobila otkaz bila sam slomljena. Srećom, iz toga je proizašla moja hrabrost, ali i smijeh na audiciji za slavnu seriju koji me probio u taj svijet", ispričala je glumica.

Osim u "Prijateljima", Maggie se pojavila i u drugim kultnim sitcomima poput "Seinfeld", "Will i Grace" te "Svi vole Raymonda", a glumila je i u seriji "Kalifornikacija". Osim glumom Maggie se bavi i glazbom, a istaknula je kako je tijekom pandemije koronavirusa iskoristila vrijeme za svoju kreativnost.