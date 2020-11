Scott Disick i Amelia Hamlin zajedno su nekoliko tjedana, a njezini roditelji zabrinuti su zbog veze s razuzdanim članom klana Kardashian-Jenner. Majka Amelie Hamlin je glumca Lisa Rinna koja je svima najpoznatija iz serije ''Melrose Place''.

Glumica Lisa Rinna i njezin suprug Harry Hamlin navodno su jako zabrinuti što je njihova kći Amelia započela vezu sa Scottom Disickom. Bivši član slavnog reality klana Kardashian-Jenner i bivši suprug Kourtney Kardashian još do prije dva mjeseca je bio u vezi s mladom manekenkom Sophijom Richie koja je od njega mlađa 15 godina, a njegova nova ljubav mlađa je 18 godina.

19-godišnja Amelia inače je manekenka, a prije nekoliko dana su je uhvatili u zagrljaju 37-godišnjeg Scotta. The Sun javlja kako su njezini roditelji vrlo zabrinuti jer Scott ima burnu prošlost. "Lisa smatra da je ovo Amelijin hir i još neće davati nikakve izjave. Ipak, Amelia joj je najmlađe dijete i jako se brine. Scott je njoj i Harryju drag, no zabrinuti su zbog prevelike razlike u godinama i situacija u kojima bi se Amelia mogla naći, za što smatraju da nije dobro za njezino mentalno zdravlje", kažu izvori bliski paru.

Prije nekoliko dana u javnost su izašle tvrdnje kako Lisa i Harry više vole Amelijina bivšeg dečka, Mercera Wiederhorna s kojim je bila prije Scotta.

Zanimljivo, Disickova bivša djevojka Sofia Richie također je imala 19 godina kada su započeli vezu. Cijelo vrijeme ljubovali su pod budnim okom javnosti, a krajem ljeta ove godine zauvijek su se razišli. Svađali su se i mirili zbog brojnih nesuglasica, a jedna od njih je bila i Scottova veza sa Kourtney Kardashian s kojom ima troje djece.

Inače, Lisa Rinna najpoznatija je po ulogama Billie Reed u sapunici "Days of Our Lives" i Taylor McBride u seriji "Melrose Place". Od 2014. godine Rinna je dio reality showa "The Real Housewives of Beverly Hills". Imala je još nekoliko zapaženih uloga u serijama i filmovima, a u mjuziklu "Chicago" debitirala je na Broadwayu 2007. godine. Tijekom svoje bogate karijere Rinna je napisala i tri knjige.

Za glumca Harryja Hamlina udala se u ožujku 1997. godine na Beverly Hillsu. Par je u braku dobio dvije kćeri, a posvojila je i sina kojeg njezin suprug ima iz prijašnje veze. Tabloidi su je od samih početaka karijere prozivali da se podvrgnula plastičnim operacijama, no Rinna to nikada nije negirala. Priznala je kako si je ubrizgavala botoks te je bila na nekoliko operacija, no kasnije je rekla da joj je žao što je to napravila.