Kirstie Alley gledali smo u brojnim poznatim serijama i filmovima, a slavna glumica medije je punila svojim ljubavnim životom te brojnim skandalima.

Holivudska glumica Kirstie Alley želi pronaći muškarca koji je voljan s njom živjeti na farmi. Na svom Twitteru je istaknula kako otkriva sebe i ruralni život, no htjela bi imati i partnera u svemu tome.

"Teško je pronaći novi dom. Čudno je to jer kada pronađem savršenu farmu, shvatim da ne poznajem nikoga u krugu od stotinu kilometara. Inače sam društvena, no ne mogu reći da sam dobra u pronalaženju novih prijatelja", priznala je Alley svojim pratiteljima na Twitteru. Zaključila je kako treba naći supruga ili zgodnog cimera da je ne bude strah biti kod kuće.

Kirstie će u siječnju sljedeće godine proslaviti 70. rođendan, a iza nje je zavidna karijera, no i buran život. Za Boba Alleyja bila je udana od 1971. do 1977. godine, nakon čega je bila u braku s Parkerom Stevensonom od 1983. do 1997. godine. Par je u braku dobio dvoje djece, Williama Truea i Lillie Price.

Ljubila je i glumca iz serije "Melrose Place", Jamesa Wildera, a par je u vezi bio dvije godine krajem 90-ih. Upoznali su se na setu serije "Veronica's Closet" koja se emitirala od 1997. do 2000. godine. Osim u glumi, Kirstie se pronašla i u politici, zbog čega je često bila tema svjetskih tabloida. Htjela je postati gradonačelnica, no u sve je probala ući jer je zaključila kako je dobra u mahanju ljudima te u vožnji kabrioletima.

Dugo je vodila bitku i s viškom kilograma. Alley se pojavila u emisiji "Dr. Oz" 2012. godine te je priznala da se počela naglo debljati 2003. Čitav život prije toga nije pazila na prehranu jer je imala dobar metabolizam, no kada je ušla u menopauzu njezino se tijelo počelo mijenjati. Svi su pisali o njoj i kada je dijetom skinula čak 45 kila.

Poznata po brojnim ulogama u serijama i filmovima, Kirstie je postala redovni član Scijentološke crkve 1979. godine. U to je vrijeme priznala da je ovisna o kokainu te je krenula u scijentološki program odvikavanja za koji je rekla da ju je spasio. Kao članica Scijentološke crkve počela se družiti s brojnim poznatim licima, a 2000. godine je od Lise Marie Presley kupila imanje za 1,5 milijuna dolara. Među slavnim prijateljima našla se i Kelly Preston, supruga glumca Johna Travolte koja je preminula prije nekoliko dana.