Kate Winslet nema problema pojaviti se u filmovima potpuno bez šminke, a ostvarila je uspješnu glumačku karijeru unatoč kritikama na njezin izgled.

Glumica Kate Winslet (44), koju većina ljudi pamti po ulozi Rose u "Titanicu", na crvenom tepihu i u modnim kampanjama uvijek blista i besprijekorno izgleda.

No kada nema svečanosti, Kate izbjegava sređivanje i njeguje prirodni izgled. Na setu jednog od filmova je bilo potrebno da ne nosi nikakvu šminku te su joj vizažisti dodali još pokoju ogrebotinu za njenu ulogu.

Winslet je izgledala malo starije i istaknule su se bore na njenoj izmorenoj koži koja uvijek blista dok je na crvenom tepihu u savršenim modnim kombinacijama. U običnoj jakni glumicu i posve prirodnu glumicu je pomalo teško prepoznati.

Winslet su godinama napadali zbog njezine težine i izgleda jer se nije uklapala u holivudske standarde ljepote. Nije imala uzak struk i vitke noge kao što se to tražilo, no ona se nije na to obazirala i ostvarila je veliki uspjeh.

Inače, Kate je od 2012. u braku s poduzetnikom Nedom Rocknrollom (42) te imaju sina neobičnog imena Bear (Medvjed). Glumica iz dva prošla braka ima sina Joea (16) i kćer Miju (19).