Jessica Chastain i suprug Gian Luca Passi de Preposulo zajedno su od 2012. godine, a sada su dobili i dijete.

Crvenokosa glumica Jessica Chastain postala je majka.

Dva puta za Oscara nominirana glumica u potpunoj je tajnosti dobila dijete sa svojim suprugom Gian Lucom Passijem de Preposulom, a to je otkriveno nakon što su ju paparazzi snimili pri dolasku na filmski set u Bostonu.

Glumica je kćerkicu Giulettu, koju je paru rodila surogat-majka, vozila u kolicima, a dan kasnije viđena je i kako ju nosi na prsima tijekom ležerne šetnje s prijateljicom.

Podsjetimo, glumica i suprug zajedno su od 2012. godine, a vjenčali su se u ljeto 2017. godine u talijanskom Trevisou na jednom luksuznom imanju koje je u posjedu njegove obitelji.

"Veliki je džentlmen i to mi je jako važno. On je iz talijanske obitelji koja je 'stara škola'. Nitko u njegovoj obitelji nije razveden", pohvalila se glumica u intervjuu za časopis W 2015. godine.

Tada je priznala i kako je njezin partner znao da joj brak nije važan, no otkrila je i da je promijenila mišljenje kada ga je bolje upoznala.

"U meni se nešto promijenilo. Neke su stvari vrijedne slavlja, on je vrijedan slavlja. Volim biti udana žena. Nikada nisam mislila da ću to reći, no on je spektakularno biće i slavim svaki dan što ću imati priliku dijeliti život s njim", zaključila je zaljubljena Jessica u istom intervjuu.

A sada je stigla i kruna njihove ljubavi. Čestitke sretnim roditeljima!