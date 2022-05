Oskarovka Jennifer Connelly pojavila se u javnosti sa svojim najstarijim sinom Kaijem Duganom na svjetskoj premijeri filma ''Top Gun: Maverick'' u San Diegu.

51-godišnja Jennifer Connelly dobila je 24-godišnjeg Kaija tijekom svoje romanse s fotografom Davidom Duganom dvije godine prije nego što je upoznala svog supruga Paula Bettanyja na snimanju filma ''A Beautiful Mind''.

Jennifer, Kai i Paul stigli su zajedno spuštajući se na crveni tepih sa slavnog USS Midway nosača zrakoplova na premijeru novog nastavka filma ''Top Gun: Maverick''.

Jennifer u filmu glumi samohranu majku i vlasnicu bara Penelope ''Penny'' Benjamin, koja je u vezi s instruktorom letenja kapetanom Peteom ''Maverickom'' Mitchellom kojeg glumi Tom Cruise.

Paul i Jennifer u braku su već 19 godina, a zajedno imaju i dvoje djece, 18-godišnjeg Stellana i 11-godišnju Agnes.

Paul je navodno uvijek bio zaljubljen u Jennifer Connelly. Kako piše The Sun, Connelly je počela glumiti s 13 godina kada je dobila ulogu u filmu "Bilo jednom u Americi". Tri godine kasnije, glumila je uz Davida Bowieja u "Labirintu", a Bettany ju nije mogao ne primijetiti.

Jennifer je vrlo mlada ušla u industriju, a već s 10 godina potpisala je ugovor s agencijom za modeling. Njena prva uloga bila je u filmu ''Once Upon a Time in America''.

Bettany je zadnji put dospio na naslovnice kada su SMS poruke iz 2013. koje je razmijenio sa svojim kolegom iz Johnnyjem Deppom o svojoj bivšoj supruzi Amber Heard postale dokaz u njihovom suđenju za klevetu.

Gnjusne poruke govorile su o planu kako se riješiti Amber Heard, a u tijeku je suđenje između Deppa i Heard.

Depp je rekao da je Amber prezirala Bettanyja i prisjetio se incidenta na njegovom privatnom otoku na Bahamima kada je tijekom žestoke svađe Amber rasplakala Paulova sina Stellana.

Bettany se za mladih dana drogirao nakon što je doživio posebno tragičan događaj. Njegov 8-godišnji brat Matthew umro je kada je Bettany imao samo 16 godina, a glumac se nakon toga okrenuo kokainu.

Iz pakla droge se nasreću izvukao, a nakon što se oženio glumicom, život mu se okrenuo nabolje.

Jennifer i Bettany skupa su glumili u nekoliko filmova poput ''Creationa'' i ''Sheltera'', a već dva desetljeća žive skladan obiteljski život.

