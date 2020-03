Glumica Adele Haenel napustila je dodjelu filmskih nagrada u Parizu nakon što je Roman Polanski osvojio nagradu za najboljeg redatelja. Slijedilo ju je nekoliko žena.

Roman Polanski (86) u petak je primio francusku nagradu Cesar za najboljeg redatelja za film “An Officer and a Spy“, a to je, kako piše Daily Mail, šokiralo nekoliko žena u publici koje su iz protesta ustale i izašle iz dvorane u Parizu.

Polanski nije bio prisutan na dodjeli jer su aktivistkinje za ženska prava burno reagirale što mu filmska industrija i dalje dodjeljuje priznanja. Naime, Romanje bio nominiran u čak 12 kategorija nakon što ga je još jedna žena optužila za silovanje.

U trenutku kada je na ceremoniji pročitano da Polanski dobio nagradu za najboljeg redatelja prva je izašla glumica Adele Haenel (31), a potom je za njom krenulo još nekoliko žena. Glumica je izlazeći ljutito komentirala Romana. Inače, Hanel je nedavno otkrila kako ju je kada je imala 15 godina silovao jedan francuski redatelj.

“Izdvajanjem Polanskog je pljuvanje u lice svim žrtvama. To znači da silovanje žena nije loše“, rekla je glumica za New York Times. Glumica je inače najpoznatija po filmovima "Portrait of a Lady on Fire", "Love at First Fight" i "The Unknown Girl".