Rita Rusic upoznala je muža Vittorija Cecchija Gorija dok je studirala medicinu i prvi film joj je bio onaj koji je on producirao.

Glumica i pjevačica hrvataskog podrijetla Rita Rusic u 61. godini života skinula se bikini i pokazala savršenu figuru.

Rita, koja je i filmska producentica, uživala je na plaži u talijanskom gradu Forte dei Marmi. Obukla je minijaturni, crni badić i svezala pareo oko struka, a svojim izdanjem je privlačila poglede i malo tko bi joj dao godine koje je navršila.

Inače, Rita se rodila u Poreču, a 1981. je upoznala filmskog redatelja i producenta Vittorija Cecchija Gorija za kojeg se udala dvije godine kasnije. Razveli su se 2000. te imaju kćer Vittoriju i sina Marija.

Kao 17-godišnjakinja je postala manekenka i zbog toga preselila u Milano u kojem je imala brojne angažmane u reklamnim kampanjama za magazine i televiziju. Rusic je započela svoju glumačku karijeru u filmu "Attila flagello di Dio" kojeg je upravo njezin bivši muž Vittorio producirao. Naime, supruga je upoznala dok je studirala medicinu u Milanu od koje je odustala.

Početkom 90-ih sama je postala filmska producentica nakon što se okušala u karijeri glumice i pjevačice s debitantskim singlom "Love Me or Leave Me Now". Radila je na više od 80 filmova, a većina njih je bila namijenjena samo Italiji dok je nekoliko doživjelo svjetsko slavu. Među njima su "Star Maker", "Nirvana" i "On Guard".

Nakon razvoda od Vittorija Rita je osnovala svoju produkcijsku kuću "Kompanija Rite Rusic". Ponovno se vratila glumi i 2006. se pojavila u glavnoj ulozi u seriji "48 sati". Godinu dana kasnije opet se posvetila i pjevanju.

Sudjelovala je u brojnim televizijskim emisijama među kojima su realityji "The Factory" i "Thank God You Are Here", a bila je i sutkinja u talijanskoj verziji showa "Ples sa zvijezdama". Napisala je i knjigu "Jet sex. Diario erotico sentimentale". Knjiga govori o divljem seksu, strasti, izdajama i nekontroliranim ljubomorama između ljudi koji uživaju na skupocjenim jahtama i drugim luksuzima. Riječ je o 25 priča o zlatnom svijetu jet seta koje su miks stvarnosti i fantazije.