Glumica Charlize Theron svaki slobodni trenutak od majčinstva koristi da se posveti sebi i vježbanju

43-godišnja holivudska glumica zna koliko je važna tjelovježba.

Radi se o Charlize Theron koja svaki slobodni trenutak koristi za odlazak na vježbanje. Glumica obožava voziti bicikl pa je tako nedavno uhvaćena kako odlazi sa SoulCycle treninga u neprepoznatljivom izdanju.

Charlize Theron (Foto: Getty Images)

U potpuno crnoj kombinaciji tajica i majice te s crnom "Gringos" šiltericom i tamnim naočalama, plavokosa ljepotica bila je u potpunosti crvena u licu što je samo dokaz kako se itekako potrudila na treningu.

Nakon vježbanja Charlize je požurila kući svoje dvoje posvojene djece. Naime, nakon prekida desetljeća duge veze s glumcem Stuartom Townsendom, glumica je posvojila sina Jacksa, a tri godine kasnije i djevojčicu Auggie, nakon prekida s legendarnim glumcem Seanom Pennom s kojim je provela 2 godine.

Charlize Theron Stuart Townsend (Foto: Getty)

"Mislim da ne propuštam puno toga jer nemam biološku djecu. Još kao mala sam molila mamu da me vodi u sirotište, jer sam htjela brata ili sestru. U Južnoafričkoj republici ona su na svakom koraku. No oko mene postoje i vrlo bliski ljudi koji iskreno priznaju kako se ne bi mogli jednako brinuti o posvojenom i biološkom djetetu i to je u redu. Posvojenja su oduvijek bila moj prvi izbor, čak i kada sam bila u vezama. Moji su partneri znali za to", jednom je prilikom otkrila Charlize za Elle.

Sean Penn, Charlize Theron (Foto:Getty)

U odgoju djece pomaže joj i majka te sigurno i dadilje pa glumica uvijek pronađe vremena za sebe. Također, od prekida sa Seanom ne zna se ima li glumica muškarca u svom životu, jer o tome nikada ne priča, a ni paparazzi ju još nisu uhvatili s nekim.