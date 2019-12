Hit-serija Nove TV "Na granici" nakon dvije iznimno uspješne i intrigantne sezone došla je svome kraju. A osim publike, i omiljeni glumci naše serije poneseni su emocijama zbog rastanka od svojih likova.

Simpatična priča o malenom mjestu u Lici i njezinim stanovnicima prikovala je tisuće gledatelja za male ekrane, a u dvije sezone koliko se emitirala serija "Na granici" mnogi su se iznimno vezali uz omiljene im junake i njihove sudbine.

Zabavna i intrigantna, kvalitetna i humoristična, serija je oborila je rekorde gledanosti i postala apsolutna hit Nove TV. U moru dramskih serija teških tematika, ova zanimljiva priča o ljubavi, prijateljstvima i zavadama uspjela je zabaviti i osvojiti srca gledatelja kao rijetko koja druga. Stoga ne čudi što su mnogi teško primili činjenicu da snimanje treće sezone serije trenutno nije u planu.

Osim što je kraj sage o Lokvičanima ražalostio mnoge fanove, ni glavni glumci serije nisu ostali imuni na rastanak pa su na svojim profilima društvenih mreža odlučili izraziti svoje osjećaje i javno se oprostiti od likova koji su im obilježili život.

Mnogi od njih kažu da je tempo snimanja bio lud, ali i da su na setu stvorili doživotne prijatelje i postali prava mala obitelj.

U tom je tonu Asim Ugljen, koji je u seriji utjelovio vatrogasca Antišu, na Instagramu objavio šaljivu fotografiju s kolegama iz serije te se simbolički oprostio od "Na granici".

Uz fotku na kojoj pozira s kolegama iz serije, Asim je napisao poduži post u kojem je dao do znanja koliko se vezao uz priču, likove i cijelu pridukciju.

"Za kraj: u originalnoj ideji sam trebao igrati Don Božu. Vlado Bulić i Mirna Miličić, beskrajno vas volim i beskrajno vam hvala što ste mi dali Antišu i napisali ga takvim. Nikada u karijeri nisam dobio takvu ulogu i iskreno sumnjam da ću ikada više i dobiti takvu, jer jedan je Antiša. Sve što sam ikada htio odigrati, s njim sam odigrao. Doslovno, sve što sam ikada htio izvoditi u kadru, izveo sam s njim. Nikada se nisam toliko igrao kao s njim.

A to je poanta glume, barem za mene, da se igram. Jer gluma je po svoj definiciji igra. A igrao sam se kao nikad u životu.

Ćaći i mam'ci nemam što reći osim da su bili najbolji roditelji ikad i da Antiša ne bi bio petina onoga što jest da njih nije bilo.

Žarko, ti si moj otac uz živog oca i uvijek ćeš to biti. Barbara, ti si moja punk mama, i neka se nitko ne uvrijedi, ali ja bi da mi ti glumiš mamu do kraja života, kao što mi Žare već glumi tatu do kraja života. Od svih uspomena sa Granice, ova mi je najdraža.

Svim ostalima koje nisam spomenuo, hvala Vam što ste se igrali sa mnom i trpjeli me.

Hvala svima koji su nas pratili, a posebna hvala onima koji su navijali za to da Antiša napokon umoči.

Fakat, jedno ogromno hvala svima koji su omogućili da se ovo čudo snimi. Bilo je to jedno apsolutno neponovljivo iskustvo. 'Till the next one", napisao je Asim uz svoju objavu.

Nešto jezgrovitiji od Asima, ali jednako dirnut bio je i Fabijan Pavao Medvešek koji je glumio zgodnog dona Božu. I on je pronašao par riječi kojima se oprostio od ekipe i avanture koja je bila "Na granici".

"Ljudi bilo je zabavno! Hvala vam što ste bili s nama skoro svaku večer! Sad spuštamo rampu!!!", napisao je Fabijan Pavao na Instagramu uz fotografiju don Bože iz serije.

I Nadia Cvitanović koja je u seriji glumila slatku Petru, koja na kraju sezone zablista u prekrasnoj vjenčanici, se oprostila od njoj najbitnijih likova serije, a na šaljiv je način i poručila kako je bilo i vrijeme da se sudbine likova privedu svome kraju.

"Ajde fala bogu više, i mene ste smorili (Petra i Marko). Fin - The End. Hvala svima koji su gledali, puno ljubavi šaljem kolegama i ekipi", napisala je Nadia uz fotografiju sebe i kolege Filipa Juričića i njihovog filmskog poljupca koji je okrunio kraj serije.