Vijest o smrti Johna Challisa pogodila je njegove kolege iz serije "Mućke", David Jason i Sue Holderness oprostili od njega emotivnim objavama.

U dobi od 79 godina nakon duge borbe s teškom bolešću preminuo je britanski glumac John Challis.

Vijest o njegovoj smrti posebno je pogodila njegove kolege iz serije "Mućke" u kojoj je igrao legendarnog Boyciea.

David Jason, koju je u seriji glumio Del Boya, oprostio se od njega priopćenjem koje je objavljeno na službenom Twitteru "Mućki".

"Tako tužna vijest. John je bio tako divan čovjek, odličan glumac i moj prijatelj više od 40 godina. Teško je zamisliti svijet bez njega. Iskrena sućut njegovoj obitelji u ovim nezamislivo teškim vremenima", poručio je u službenoj izjavi.

David Jason leads tributes to Only Fools And Horses co-star John Challis, who played Boycie, after his death aged 79 https://t.co/jpJw1j7DUy

I Sue Holderness, koja je glumila Marlene, oprostila se na društvenim mrežama od Challisa, nazvavši ga "voljenim prijateljem".

"Marlene bez Boyciea - to je nezamislivo", rekla je. "John Challis je bio moj partner na ekranu i pozornici 36 godina i moj voljeni prijatelj. Počivao u miru, dragi Johne. Svakodnevno ćeš mi nedostajati".

Marlene without Boycie-it’s unthinkable. John Challis was my partner on screen and stage for 36 years and my beloved friend. R.I.P. darling John. I will miss you every day.