Što je glumac bez brkova?Ova fotografija je sa snimanja “Lud,zbunjen,normalan” gdje mi prođe kroz glavu da me “mustači” prate u stopu kroz brojne tv i filmske projekte...u nekim ulogama puštah svoje da ne svrbi i ne odljepljuje se...pa se mislim...možda je to znak?Mišo treba dostojnog nasljednika...ili...”Stigao sam kasno...” @fistsarajevo #ludzbunjennormalan #misokovac #stojemuskaracbezbrkova