Tanasije Uzunović prije i nakon predstave opuštao se u klubu Narodnog pozorišta, ali mu je smetala buka. Pokušao je to riješiti s vlasnicom balerinom, ali cijela priča završila je incidentom.

U Narodnom pozorištu u Beogradu u ponedjeljak je došlo do incidenta između 77-godišnjeg glumca Tanasija Uzunovića i 31-godišnje balerine, piše srpski Blic. Glumac je navodno poslije burne svađe ošamario balerinu u bifeu, no on je to za Blic demantirao.

''Nikakav šamar nije bio. Bila je buka užasna u bifeu, tolika da poslije predstave nisam mogao popiti piće. Stigao sam u pet sati da odradim predstavu 'Put u Damask', ali bilo je toliko bučno da nisam mogao sjediti. Rekao sam im da malo stišaju, odigrao predstavu i vratio se. Popio sam bezalkoholno pivo i zamolio tu istu zaposlenicu još jednom da stiša buku. Oni su plesali po stolovima, društvo je bilo pijano. Pozvao sam vlasnicu koja je balerina u Narodnom pozorištu i nju zamolio to isto, na što je ona rekla da ja u životu nisam zaradio te pare koje je ona dala Narodnom pozorištu. Rekla mi je da ona može raditi što hoće, a ja njoj da imam ista prava kao i oni'', priča glumac.

Tanasije također tvrdi da je balerina vikala na njega.

''Pijana mi se derala na uho i pljuvala me, moram tako reći. Samo sam je rukom sklonio, da sam je udario, nešto bi se vidjelo'', govori.

Dodao je da je poslije toga izišao iz bifea, a balerina mu je rekla da pričeka policiju.

''Ispričao sam policiji o čemu se radi, a oni su, naravno, sve shvatili jer to nije prvi put'', objašnjava Uzunović te dodaje da tako nešto nije doživio od 2001. godine otkako je član kazališta.

''Sada u 76. godini obratit ću se ministru kulture i ministru policije. Najzanimljivije je od svega to što sam joj kada je tražila podršku da preuzme klub, dao potpis jer sam smatrao da će to biti klub Narodnog pozorišta, a ne cirkus'', priča.

Kako piše Blic, pokušali su stupiti i u kontakt s balerinom kako bi čuli i njezinu stranu priče, no ona je njihovu novinaru poklopila služalicu.

Kako pak javlja Pink, protiv Uzunovića je podignuta prekršajna prijava zbog narušavanja javnog reda i mira, dok je balerina odbila liječničku pomoć.