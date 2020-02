Orson Bean (91) prelazio je cestu u Los Angelesu izvan pješačkog prijelaza. Udario ga je automobil, a Bean je preminuo na mjestu nesreće.

Glumac i komičar Orson Bean preminuo je u petak navečer u 92. godini života nakon što je na njega naletio automobil dok je prelazio cestu u Los Angelesu.

Kako piše TMZ, glumac je cestu prelazio izvan pješačkog prijelaza na području kvarta Venice blizu plaže, a jedno vozilo ga je "okrznulo", dok ga je drugo udarilo. Bean je na mjestu nesreće preminuo.

Policija je istaknula kako su oba vozila ostala na mjestu nesreće, a nije još posve sigurno hoće li protiv vozača podići prijavu.

Orson Bean je TV karijeru započeo 1950-ih godina, a kao komičar se mnogo puta pojavio u emisijama poput "The Tonight Show" s Johnnyjem Carsonom i "The Ed Sullivan Show". Glumio je u popularnoj TV seriji "Kućanice", u Netflixovoj seriji "Grace and Frankie" te u filmu "Biti John Malkovich".

Orson Bean iza sebe je ostavio suprugu Alley Mills i četvero djece.